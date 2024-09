El ruido de trenes nocturnos inquieta a vecinos de l'Alcúdia de Crespins

«No se puede aguantar el ruido que provocan cuando pasan a las 2 y a las 4 de la mañana», «no se puede descansar ni dormir». Estas son las quejas de los vecinos de la calle Ceramista Manuel Piñón (antes llamada travesía Mestre Serrano) de l'Alcúdia de Crespins, que escuchan cada día el estruendo de los trenes de mercancías que pasan desde que cambiaron las vías.

El vecindario exige al Ayuntamiento la instalación de pantallas acústicas para paliar este ruido que se escucha durante todo el día, pero que les perjudica especialmente de noche. Una vecina afectada de la zona explica a Levante-EMV que presentó una instancia al consistorio «hace meses» y no ha recibido respuesta. «Han puesto placas solo en una parte de las vías, donde hay unos chalets, pero a la otra parte, no», denuncia.

Actualmente, estas placas para mitigar el ruido están instaladas alrededor de las vías que pasan por dentro del núcleo urbano. El principal vecindario afectado es el de la Muntanyeta, zona limítrofe entre los términos municipales de l'Alcúdia de Crespins y Canals. El sonido se debe al paso de los trenes de mercancías y de largo recorrido, que van a mayor velocidad que los de cercanías.

Todavía faltarían pantallas por instalar

El Ayuntamiento sostiene que la instalación de las pantallas es competencia del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y que ya derivó una instancia a esta institución: «Dijeron que habían hecho un estudio acústico y habían comprobado que no hacía tanto ruido». Además, desde el consistorio recuerdan que las obras de instalación «todavía no han acabado» porque no han recibido ningún aviso de finalización por parte de ADIF y «todavía se puede ver personal trabajando en esto al lado de las vías, por las zonas de la calle 25 d'Abril y la del Pontó».

Por otro lado, el consistorio pone el foco en la «necesidad de construir zonas de resguardo en la estación de tren» para que los pasajeros de la línea C2 de cercanías, que pasa por la vía 3, se resguarden de las lluvias o del sol, algo que llevan pidiendo «desde hace dos años». «Eso es lo que más nos interesa a todos, los gobiernos hemos ido de la mano en estas cosas que interesan a todo el pueblo», argumenta.

Esta situación ya fue denunciada hace un año por la oposición, que insistió en que el nuevo Ayuntamiento «obligara a ADIF a cumplir el acuerdo al que llegó con el gobierno de Compromís y PSOE de instalar pantallas acústicas».

