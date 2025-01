Sabotean casi un centenar de compuertas de riego en varios campos de Xàtiva

La escena se repitió durante dos días consecutivos: el sábado 28 y el domingo 29 de diciembre. Cerca de un centenar de compuertas de riego amanecieron arrancadas y tiradas por el suelo en una zona de campos agrícolas ubicada en el camino de Santa Anna de Xàtiva, en la parte trasera del establecimiento comercial Midia Center, en el polígono de acceso a la ciudad.

Los destrozos, que están siendo investigados, han ocasionado importantes daños a tres propietarios de cinco bancales que se han inundado como consecuencia de la apertura indiscriminada y sin autorización de las trampillas.

El primer sabotaje tuvo lugar entre las 6.30 y las 7 horas de la mañana del sábado, cuando los perjudicados repararon en que alguna persona ajena a las huertas se había personado en la zona y había comenzado a abrir una por una todas las compuertas de la acequia real, anegando de esta manera diversos campos de ajos y provocando que las hortalizas no pudieran ser recolectadas antes de proceder a su venta, en plena campaña de recogida. El domingo por la noche volvió a repetirse la acción con un modus operandi similar.

Además, más de una decena de trampillas han resultado dañadas, lo que obliga a los afectados a ejecutar nuevas obras para poder recolocarlas en su lugar de origen, mientras que las tareas de riego de todas las huertas quedan imposibilitadas hasta que se reparen los perjuicios registrados.

Una patrulla de la Policía Local acudió a la llamada telefónica de los propietarios agrícolas para corroborar los daños y, tras confeccionar el correspondiente parte de los hechos, procedió a realizar un registro interno y emplazó a los damnificados a acudir al cuartel de la Guardia Civil de Xàtiva para interponer una denuncia.

"Es lo que nos faltaba"

"Esto es algo muy serio, ya es lo que nos faltaba con lo caro que está todo", denuncia uno de los agraviados, que cifra entre 50 y 60 euros el coste de comprar y colocar cada compuerta riego y eleva a cerca de 2.000 euros el impacto total de los daños económicos sufridos en las explotaciones de la zona este pasado fin de semana.

Este propietario pasó antes de las 6.30 horas por los campos y lo encontró todo normal. "Fui a tomar un café y al regresar las compuertas ya no estaban en el sitio", señala el afectado, que alberga algunas sospechas de quién puede haber perpetrado la acción y no descarta que haya sido "alguien del oficio" y no una simple acción vandálica.

"Ahora mismo, con la humedad que hay, la inundación de los campos de ajos no es nada buena, y la cosa empeora porque hay previsión de lluvias. Estamos en plena recolección y, aunque la producción afectada se puede salvar, la cosecha se atrasará como mínimo 10 días y los beneficios se reducirán", lamenta uno de los denunciantes de los hechos. "A parte del dinero que nos va a costar de reparar, lo verdaderamente grave es que acometan de esta manera contra unas cosechas. Es algo que no entiendo", apostillan las mismas fuentes.