Xàtiva Sostenible: un futur que construïm junts

Comencem l’any amb la implementació del nou servei de neteja i recollida de residus baix la marca “Xàtiva Sostenible”. Aquesta consigna és una invitació a participar activament en la construcció d’un entorn més net i saludable, on cada gest compte per al present i el futur de la nostra ciutat.

Amb aquest nou contracte, introduïm maquinària d’última generació que millora l’eficiència del servei i redueix el seu impacte ambiental, amb una recollida més precisa, menys invasiva i que optimitza els recursos. Això significa carrers més nets, una gestió més responsable dels residus i, sobretot, una Xàtiva que respira sostenibilitat.

Quan parlem de sostenibilitat, parlem d’una tasca col·lectiva. Volem que cada habitant de Xàtiva se senta part d’aquest canvi positiu. Des de separar correctament els residus a casa fins a respectar els espais públics, cada acció individual suma en aquest esforç compartit. Aquest no és sols un projecte tècnic, sinó també una aposta per fomentar una cultura compartida de respecte pel nostre entorn. Els xicotets gestos, com evitar llençar residus al carrer, utilitzar correctament els ecoparcs, tenir un comportament responsable amb les mascotes pel que fa a l’ús de l’espai públic o participar en activitats comunitàries, són fonamentals per consolidar aquest canvi.

Xàtiva Sostenible és molt més que un lema; és un compromís ferm d’innovar i avançar cap a un model de ciutat que visca en harmonia amb el Medi Ambient, tenint cura dels nostres carrers, parcs i barris amb la mateixa dedicació amb què tenim cura de la nostra pròpia llar. Amb aquesta iniciativa, busquem posicionar-nos com una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic, alineant-nos amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i oferint solucions concretes que milloren la qualitat de vida de tots els nostres veïns i veïnes.

En els pròxims dies, tindreu l’oportunitat de conéixer de prop les novetats que porta aquest servei: maquinària moderna que optimitza la neteja, activitats de sensibilització que ens ensenyaran millors pràctiques i, sobretot, iniciatives que fomenten la col·laboració ciutadana. En aquesta nova etapa, introduirem campanyes específiques per promoure el reciclatge, tallers educatius per a la infància i per a persones adultes, i activitats comunitàries que reforcen el sentiment de pertinença i responsabilitat compartida. Aquestes accions estan pensades per a totes les edats, perquè el futur de Xàtiva es construeix amb la implicació de cada persona.

Vull aprofitar aquest moment per agrair a totes les persones que han fet possible aquesta transformació: a l’equip tècnic que va dissenyar el projecte, a les treballadores i treballadors que l’implementen cada dia, i, per descomptat, a cada persona que ja està posant de la seua part per fer de Xàtiva una ciutat millor.

Participa a les activitats programades, comparteix les teues idees i fes que la teua veu s’escolte. Aquest projecte no és sols de l’Ajuntament; és de totes i tots, i per a totes i tots. El nostre compromís és seguir millorant, escoltant i actuant per garantir un futur digne per a les generacions futures. Però també volem reconéixer que aquest camí comporta reptes. Treballarem per superar-los amb la vostra ajuda i suport, assegurant-nos que cada barri, cada carrer i cada veí reba l’atenció que mereix. Vos convide a unir-vos a les activitats programades durant les pròximes setmanes. Vos convide a formar part activa de Xàtiva Sostenible.