"Cogían dinero a puñados": una caja con más de 2.000 euros olvidada en plena calle de Xàtiva desata el pillaje

¿Qué haría usted si se encontrara una caja llena de dinero olvidada en medio de la calle? A este dilema moral tuvieron que enfrentarse este jueves varios viandantes que se toparon con un recipiente de color azul volcado con más de 2.000 euros en efectivo en su interior frente a un establecimiento comercial de la Avenida Gregorio Molina de Xàtiva.

Fue en torno a las cuatro de la tarde cuando una vecina la calle alertó a la Policía Local de que había visto desde su finca a varias personas cogiendo "puñados de dinero" de una caja azul tirada en la vía pública y marchándose luego.

Otra mujer cogió el recipiente con el dinero que quedaba (unos 1.500 euros en billetes) y lo guardó en el maletero de su vehículo, recién estacionado en la zona. Antes de irse del lugar a pie, junto a dos compañeras, esta habló con la trabajadora de una tienda ubicada en la parte de enfrente de la calle, a la que pidió que, si alguien preguntaba por la caja, le indicara que la tenía ella. La mujer señaló que tenía una cita médica en unos minutos.

El dinero procedía de la recaudación de la Lotería de Navidad del Club de Colombicultura de Novetlè. El presidente de la junta de esta asociación se dejó la caja encima del capó de su coche y, al iniciar la marcha, la misma se cayó al suelo sin que este se percatara de ello.

Al parecer, el colombaire se dirigía a entregarle los fondos recaudados por los socios con los décimos vendidos al encargado de la lotería del colectivo. "Me quité la chaqueta, la dejé encima de la caja y me cayó. Parte del dinero quedó pisado en la caja y lo que salió disparado es lo que la gente se llevó", explica Carlos Daudén a este diario. "Me fui a otro pueblo y tardé media hora en volver, en cuanto me di cuenta de que el dinero no estaba en el coche", detalla a continuación.

Cuando el presidente del Club de Colombicultura llegó de nuevo a la Avenida Gregorio Molina, se encontró a una patrulla de la Policía Local de Xàtiva custodiando el vehículo en cuyo maletero había sido depositada la caja. Después de efectuar diversos trámites y averiguaciones, los agentes desplazados consiguieron contactar con la propietaria del vehículo para instarle a que acudiese de inmediato al lugar donde se encontraba el turismo con tal de hacer entrega del recipiente con el dinero.

Cuando la mujer apareció, visiblemente muy nerviosa ante los requerimientos de los agentes, justificó su actuación haciendo hincapié en que había avisado a la empleada de un establecimiento próximo de que ella tenía la caja, cuestión que la citada trabajadora corroboró. La dueña del coche -que fue registrado- entregó a la Policía Local la caja con 1.491 euros en su interior.

Sin esperanzas de recuperar el dinero

Aunque, en un primer momento, el presidente de la asociación de Novetlè declaró a los agentes que el recipiente debería contener aproximadamente 3.000 euros, este viernes Daudén rebaja esa cifra después de practicar un recuento de los décimos vendidos. "Faltaban muchos por vender. Habrán desaparecido menos de 1.000 euros, calculo que entre 600 y 700 €", asegura a Levante-EMV.

Su intención era interponer una denuncia ante la Policía Nacional, pero el colombaire duda de que vaya a servir de algo, puesto que considera imposible localizar a quienes se quedaron el dinero tirado por la calle. "Es muy complicado recuperarlo, allí no había cámaras", sostiene Daudén, que se consuela con el hecho de que "por lo menos encontramos el dinero que faltaba". "Dentro de lo malo, al menos se ha salvado bastante", apostilla.

De este modo, el extraño caso de la caja olvidada en plena calle de Xàtiva ha expuesto una vez más las dos caras del ser humano: la codicia y la solidaridad.