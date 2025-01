Xàtiva consolida los cambios en la Fira d'Agost con una nueva ordenanza

La Fira d’Agost es la gran fiesta de Xàtiva, un evento que concentra una gran actividad, con puestos, paradas y atracciones, y que cada año atrae a miles de visitantes. El ayuntamiento ha ido introduciendo cambios en la organización y la celebración de la feria en los últimos años, unos cambios que se consolidarán en la modificación de la ordenanza reguladora de la Fira que prevé el consistorio y cuyo proceso acaba de iniciar. El gobierno de Roger Cerdà plantea modificar la ordenanza que regula la celebración de la Fira d’Agost, vigente desde 2017, para adaptar la norma a la realidad actual del evento.

El primer paso es abrir el proceso de modificación a la participación ciudadana. Para ello, el ayuntamiento ha puesto en marcha una consulta pública en la que la ciudadanía y las organizaciones y asociaciones pueden hacer llegar sus opiniones sobre los aspectos que se plantean para la modificación. Entre ellos, los criterios de adjudicación en la concesión de licencias de casetas de feria, parcelas y atracciones, así como los posibles cambios de ubicación de las mismas. La modificación de la ordenanza también contempla regular las fechas y horarios de celebración de la feria, así como definir las zonas del recinto ferial. Entidades y vecinos y vecinas pueden hacer llegar sus aportaciones en un plazo de quince días, que, tras publicarse ya el anuncio a través de la página web municipal, finalizará a mediados de este mes de enero.

Zona de atracciones de la Fira d'Agost de Xàtiva en 2024. / Perales Iborra

Al mismo tiempo, desde el ayuntamiento ya se está trabajando en la modificación de la ordenanza y, según ha explicado la concejala de Cultura Festiva, Maria Beltrán, se están elaborando los pertinentes informes técnicos y de las diferentes áreas implicadas en la celebración de la gran fiesta setabense. Beltrán ha avanzado a este diario que el proceso “no va a ser demasiado largo. Con las aportaciones de la participación ciudadana y los diferentes informes se elaborará el texto provisional de la ordenanza, que pasará primero por la comisión informativa y después por el pleno. Esperamos que pueda tratarse en la sesión plenaria del próximo mes de febrero”, avanzaba la regidora. Tras pasar por el pleno se abrirá un periodo de alegaciones, que en caso de que no se presenten permitirá aprobar definitivamente la norma sin necesidad de volver a pasar por el pleno, explicaba Beltrán, que manifestaba que el objetivo es que la nueva ordenanza “esté aprobada y pueda aplicarse ya a la celebración de la Fira d’Agost de este 2025”.

La regidora de Cultura Festiva explicaba que desde el ayuntamiento “ya venimos trabajando en la reorganización de la feria que queremos. En la edición del año pasado ya introdujimos algunos cambios, cambios importantes como la reordenación del Real de la Fira, y que no están contemplados en la ordenanza, que no está actualizada. Y lo que queremos es eso, actualizar la ordenanza para que incorpore esos cambios que ya se están aplicando y que no aparecen en ella”.

Los cambios a los que alude la concejala y que se aplicaron ya en la edición de 2024 fueron la reestructuración del recinto ferial que permitió ganar un 20% de estands, de manera que se incrementó notablemente el número de expositores participantes, que pasaron de 192 a 229, entre comercios y atracciones. También se agruparon los puntos de venta según sectores. El sector artesanal tradicional recuperó el Real de la Fira, en busca de dar mayor importancia al comercio tradicional y de dotar al Real de la Fira, en el corazón de la Albereda Jaume I, de mayor espacio para los visitantes, con zonas de paso más amplias y accesibles. Otra novedad de la edición pasada fue la habilitación de un nuevo espacio en la Glorieta José Espejo, con una nueva zona gastronómica de “foodtrucks”.

El ayuntamiento expone que la actual ordenanza, de 2017, está “desactualizada” y mantenerla “iría en detrimento de los principios de eficacia, eficiencia y efectividad, necesarios para su organización”. El gobierno municipal plantea modificarla para dotar a este sistema organizativo del gran evento de la Fira de “mayor transparencia, mayor eficiencia y mayor efectividad, ajustando los procedimientos a las nuevas tecnologías, así como ajustar el texto normativo a la realidad de la Fira d’Agost y sus necesidades”.

La regidora María Beltrán afirma que modificar la ordenanza que regula la Fira y actualizar la norma a la realidad actual “es indispensable para llevar adelante la organización de la Fira d’Agost. Ya lo vimos el año pasado, con los cambios introducidos, que era el momento, y ahora queremos consolidarlos”.