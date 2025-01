No es la primera vez que ocurre. Los vándalos han vuelto a actuar ante la sede del PSPV en Xàtiva. Así, el local ubicado en el número 26 de la calle Calderería apareció ayer por la tarde manchado con restos de carbón para barbacoa. El inmueble ya ha sido pasto para las acciones de este tipo en ocasiones anteriores y todo apunta a que los autores quisieron aprovechar el marco de la cabalgata de los Reyes Magos de la capital de la Costera para protagonizar el acto incívico.

La teniente de alcalde Xelo Angulo ha explicado que el incidente se registraría cuando toda Xàtiva estaba pendiente de la cabalgata: "Ya nos ha pasado en otras ocasiones. Recuerdo que cuando Pedro Sánchez volvió a liderar el gobierno también hicieron algo. Tiene pinta de que es alguien que no está conforme, que quiere gastar una broma pesada".

"Nosotros sabemos que estamos expuestos por nuestra función política, pero nos sabe mal por los trabajadores públicos. Cuando pasan estas cosas has de avisar a la Policía Local para que hagan un parte y llamar a los operarios de limpieza, ya que lo está sucio es la vía pública, dentro de la sede no pasa nada", ha comentado Angulo.

A su vez, la portavoz socialista ha detallado que "pasamos a primera hora de la tarde por delante de la sede y no había nada. Suponemos que todo ocurrió cuando la gente estaba pasándoselo bien y disfrutando de la cabalgata. Alguien pensó que era buena idea depositar una bolsa de carbón para barbacoa delante de la sede y mancharlo todo. Es una pena, pero a veces las fiestas no sacan lo mejor de cada uno, sino al revés. No es necesario ensuciar la vía pública para mostrar tu inconformismo".

Depositan carbón frente a la sede del PSPV en Xàtiva en la víspera de la llegada de los Reyes Magos / Levante-EMV

La acción vandálica ya ha sido borrada y no hay rastro de lo sucedido.

En ocasiones anteriores, los autores han realizado pintadas de escaso gusto.