Las AMPAS del Taquígraf Martí y del Martínez Bellver convocan una reunión sobre la ley de libertad educativa

Las AMPAS de los colegios Taquígraf Martí y Martínez Bellver de Xàtiva han convocado una reunión informativa para tratar la ley de libertad educativa de la Generalitat Valenciana, una nueva ley educativa que se votará a finales de este mes de enero y que las asociaciones de madres y padres de estos centros consideran “injusta”. Para debatir sobre esta nueva normativa, las AMPAS han citado a las familias de los alumnos este miércoles a las 17:30 horas en el salón de actos de la Escola d’Adults (EPA) de Xàtiva, en la calle Sant Agustí. Abordarán cómo afecta esta ley a la elección de la lengua vehicular en las escuelas y las posibles consecuencias sobre los alumnos, las familias y el sistema educativo.

Cartel de la reunión informativa de las AMPAS del Taquígraf Martí y Martínez Bellver. / Levante-EMV

En un comunicado, las AMPAS exponen que la ley de libertad educativa pone “en peligro la gratuidad de la Xarxa Llibres”, ya que temen que el cambio de lengua escogida entre cursos pueda generar “gastos innecesarios, ya que los libros de un curso no servirían para el siguiente”.

También exponen las “restricciones” para el nuevo alumnado que llega al colegio. “Se considera injusto que las familias inmigrantes que eligen inicialmente una lengua no puedan cambiar posteriormente a otra opción”, señalan. Censuran la “imposición de decisiones ajenas” y critican que “los cambios de centro o nivel no respeten las decisiones individuales, sino las colectivas”. También apuntan “criterios de desempate. Los criterios establecidos para resolver empates se perciben como injustos, dando ventajas a ciertos grupos familiares”, y añaden la “falta de protección para las minorías. Hay preocupación porque las opciones minoritarias queden relegadas y no se garantice su derecho a elegir”, afirman. También acusan la “falta de claridad en el porcentaje de inglés. La consulta no aborda adecuadamente la distribución horaria de inglés”, aseguran las AMPAS de los dos colegios de Xàtiva.

Otro de los inconvenientes de la ley, según los dos centros educativos, es el de la “diversidad entre hermanos. Se plantea el problema de tener hijos estudiando en diferentes lenguas, creando desigualdades dentro de la misma familia”. Y apuntan el “impacto negativo en el alumnado. Se critica que la ley no favorezca criterios educativos coherentes, ignorando las necesidades especiales y la dinámica harmoniosa en las aulas”, afirman en el escrito.

Para las AMPAS del Taquígraf Martí y del Martínez Bellver, la ley de libertad educativa “genera más división que cohesión. Las lenguas tendrían que ser un puente para el entendimiento y no una fuente de conflictos”, manifiestan.