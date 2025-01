Justicia arreglará la fachada de la sede judicial de Xàtiva para frenar su deterioro

A la espera de la construcción del nuevo Palau de Justicia de Xàtiva, la Generalitat Valenciana actuará en la actual sede judicial para frenar el estado de deterioro que presenta el Palau d’Alarcó, edificio del siglo XVII que cuenta con un nivel de Protección Integral y que está incluido en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Xàtiva. El inmueble arrastra, actualmente, problemas de desconchados y elementos en mal estado, sobre todo en la fachada exterior. Por ello, la Conselleria de Justicia ha adjudicado por 241.660 euros las obras para el pintado integral de la sede judicial de la capital de la Costera para paliar este deterioro y cuidar el carácter monumental del Palau d’Alarcó, remarcan desde la administración autonómica.

Desconchados y deficiencias en la fachada de la sede judicial de Xàtiva. / Perales Iborra

La actuación contempla el pintado integral del edificio, tanto en sus paramentos verticales, horizontales, interiores y exteriores, según explica la conselleria, que también señala que la obra incluirá el revestimiento de la carpintería exterior e interior. Los trabajos de pintado integral de la sede judicial setabense se centrarán en el interior y el exterior del edificio. En el interior, se intervendrá en las zonas no comunes, donde se realizará un revestimiento a base de pintura plástica acrílica mate, en color blanco, sobre superficie vertical de yeso o mortero de cemento, detalla el proyecto de la conselleria, que también destaca que las zonas comunes se dotarán de revestimiento a base de pintura plástica acrílica satinada, con colores iguales a los del estado previo. Respecto al exterior, en las fachadas se efectuará una limpieza manual con agua jabonosa, de las zonas de piedra, con especial cuidado de no intervenir en las inscripciones almagra y con alguna veladura a mantener, señalan. También se pintarán los falsos techos de escayola continua planos, inclinados, ligeramente abovedados y techos de viguetas de hormigón y revoltón, efectuando una limpieza superficial previa de los elementos estructurales de madera. Además, se pintará la carpintería interior de madera y la exterior. En las barandillas de escaleras, rejas y balcones, se revestirá con esmalte con los colores del estado previo.

Además del pintado, también se incluyen ciertas actuaciones puntuales, consecuencia de algunas patologías localizadas, como la ejecución de catas en las columnas del patio de planta baja, la consolidación del revestimiento superficial de ciertas zonas de las columnas, previo a su pintado, y el tratamiento de las humedades en la planta baja y en una zona puntual del retén de la Guardia Civil.

La Conselleria de Justicia afirma que las obras se llevarán a cabo “sin entorpecer la actividad diaria” de los juzgados en Xàtiva, por lo que los trabajos se ejecutarán por la tarde y por la noche, “en horario vespertino y nocturno”, cuando no hay actividad en el Palau d’Alarcó, que no se encuentra entonces en horario laboral. En las fachadas se podrá también trabajar por las mañanas, “siempre que no se entorpezcan las funciones del edificio”, resaltan.

El Palau d’Alarcó es un edificio con una superficie construida de unos 2.681 metros cuadrados distribuidos en cinco plantas, que albergan del juzgado número 1 al número 4 de Xàtiva. El inmueble consta de tres fachadas a tres calles y se vertebra a través de un patio interior.

Nuevos juzgados

Las diputadas autonómicas del PP en Les Corts Verónica Marcos y Andrea Gigante avanzaron esta actuación en febrero del año pasado, cuando visitaron Xàtiva para exponer las inversiones contempladas en los presupuestos de 2024 del Consell en la ciudad. Marcos y Gigante también manifestaron el “compromiso” del gobierno autonómico con la construcción del nuevo Palau de Justícia en Santa Clara. “El compromiso del gobierno de Mazón es construir esta sede judicial en el antiguo convento de Santa Clara, y para la que se dedican en este presupuesto 2,8 millones de euros”. Las diputadas expresaron que el proyecto del futuro Palau de Justícia de Xàtiva “sigue avanzando y si todo va bien y las obras transcurren como toca, la ejecución está prevista en un año”. Mientras se espera la llegada de estas obras, la conselleria adecúa la actual sede adjudicando las obras para el pintado integral del edificio.