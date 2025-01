Ontinyent revisa más de 500 pinos para retirar gusanos de procesionaria

El Ayuntamiento de Ontinyent está procediendo a la revisión de más de 500 pinos de espacios públicos urbanos para retirar gusanos de procesionaria del pino, un insecto propio de la zona mediterránea que crece especialmente en zonas donde el invierno no es riguroso. Los trabajos están siendo coordinados desde la concejalía de Parques y Jardines, cuya responsable, Sayo Gandia, explicaba que “a causa del cambio climático, las temperaturas mínimas han ido subiendo, y la distribución de esta especie se está expandiendo a toda la península ibérica. Es una plaga difícil de controlar y desde el ayuntamiento no podemos actuar más que en los espacios que son de competencia municipal, como los centros educativos, “pipicans” y zonas verdes públicas, donde además no podemos emplear productos químicos y la retirada tiene que ser manual”.

Un trabajador en una grúa revisando un pino en Ontinyent. / Levante-EMV

Así, esta semana se han retirado bolsas de gusanos a los pinos del CEIP La Solana y el parque Vicent Andrés Estellés. La retirada se hace a primera hora de la mañana, antes de que los gusanos salgan a buscar comida. Se estima que un pino infectado puede llegar a contar con alrededor de unas veinte bolsas de gusanos, que habitualmente buscan la cara sur de los árboles, puesto que esta está más soleada y cuenta con una temperatura más apta para su desarrollo.

Desde la concejalía señalan que las sierras de Ontinyent son titularidad de la Generalitat, espacios donde sí que se pueden hacer tratamiento con productos fitosanitarios, trampas con feromonas para las mariposas macho de la procesionaria o instalación de cajas nido para que se fomente el asentamiento de aves insectívoras. Las orugas del gusano procesionaria están cubiertas de pelos urticantes que se desprenden y pueden provocar irritación en oídos, nariz y garganta en los seres humanos, así como reacciones alérgicas.