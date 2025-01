"Me trataron como a una delincuente cuando mi intención siempre fue entregar la caja de dinero"

Todavía angustiada por la forma en que se sucedieron los acontecimientos, la mujer que el pasado jueves recogió la caja con más de 2.000 euros en efectivo perdida en plena Avenida Gregorio Molina de Xàtiva defiende que su intención en todo momento era devolver el dinero y que actuó de buena fe cuando guardó el recipiente en el maletero de su coche.

Amparo (nombre ficticio para preservar su anonimato) asegura que se sintió cuestionada e intimidada por los agentes que intervinieron tras la llamada de una vecina y que registraron su coche después de advertirle de que podía haber incurrido en una tentativa de robo. "Me trataron como una delincuente. No dejaban de recitarme el código penal, pero nada decían de la presunción de inocencia ni me escuchaban", señala Amparo.

La mujer estacionó su vehículo en la calle a la altura de Ortopedia Mollà. Iba acompañada de dos amigas: las tres se dirigían a una revisión médica que tenían programada a las 16 horas. Llegaban con el tiempo justo. Al bajar, advirtieron de que una de las ruedas del coche había pisado una caja azul rota y llena de billetes. Algunos estaban desperdigados por la calle. "Miré debajo del coche, cogí todo el dinero que había por el suelo y lo volví a meter en la caja", explica la mujer, que no vio a nadie con anterioridad sustraer cantidad alguna del recipiente.

"Pasamos por la ortopedia y la chica de la tienda me avisó de que llevaba el chaleco al revés. Yo le di las gracias y le dije que si alguien venía preguntando por una caja con dinero le dijera que la teníamos nosotras, porque teníamos una cita médica y llegábamos tarde", prosigue Amparo. Una versión que corrobora la trabajadora del comercio.

La mujer que cogió la caja también afirma que, cuando estaban recogiendo el dinero desperdigado, pasó una patrulla de policía. "Gritamos para advertir de lo que pasaba, pero no pararon", mantiene.

Como avanzó este diario, el contenido de la caja procedía de la venta de décimos de lotería del club de colombicultura de Novetlè. El presidente de la asociación se disponía a llevársela al encargado de la recaudación, pero la colocó encima de su coche, depositó una chaqueta encima y arrancó el vehículo olvidándose el recipiente, que cayó a la calle. Según los cálculos que este manejaba el viernes, habrían desaparecieron entre 600 y 700 euros.

Llamada a la Policía Local

Una vecina de la zona presenció desde su finca como varios viandantes cogían "dinero a puñados" de la caja. También vio a una mujer coger la caja y depositarla en el maletero de su coche.

La llamada de esta residente a la Policía Local propició la llegada de los agentes al lugar, donde se encargaron de custodiar el coche que albergaba el recipiente hasta que pudieron localizar por la matrícula a la propietaria del turismo, que fue requerida para desplazarse inmediatamente al lugar con tal de que entregara el dinero.

"Me sentí muy impotente porque no me dejaban explicarme. Me registraron el coche por si había escondido algo"

"Cuando me llamaron les dije que estaba en el médico y que no podía acabar así como así la consulta, pero al final tuve que bajar corriendo. Al llegar al coche vi a tres policías armados y con chalecos. Me puse histérica", cuenta Amparo. "Me sentí muy impotente porque no me dejaban explicarme. Me registraron el coche por si había escondido algo. Me sentí como una mierda, yo no me había quedado nada'", incide.

Desde el día de los hechos, Amparo asegura que no se ha sentido tranquila del "agobio". "Te sientes como una pobre desgraciada cuando nosotras actuamos bien. Una persona sin principios hubiera cogido la caja sin decir nada y se hubiera ido. Nuestra intención en todo momento era entregar el dinero, porque pensábamos que el que lo había perdido podía ser un pobre trabajador con mala suerte. Nos sabía fatal, no hubo maldad en nuestra forma de actuar", resalta la susodicha, que lamenta que en el momento en que guardó el recipiente en el maletero no calibró que dicho gesto podía malinterpretarse.

Con el clima más sosegado que deja el paso de los días, Amparo ha hablado con el responsable de la caja extraviada para explicarle lo que sucedió y dejarle claro que no cogió el dinero para llevárselo a casa.