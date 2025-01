Ocurrió el pasado 2 de enero, en una de las principales arterias de Xàtiva, sobre las 4 de la tarde. Una vecina llamó a la Policía Local tras ver como había gente que cogía dinero «a puñados» de una urna depositada en plena calle hasta que una mujer la metió en su coche y avisó a la dependienta de un local cercano. Varios agentes esperaron a la señora, que atendió a este diario y explicó que sintió que la trataban «como una delincuente».

Tal y como publicó en exclusiva Levante-EMV, el dinero procedía de la recaudación de la Lotería de Navidad del Club de Colombicultura de Novetlè. Carlos D. es su presidente. Ayer volvió a atender a este diario y explicó que lo ocurrido fue «una mezcla entre un descuido y mala suerte».

Preguntado sobre si al final denunciaron lo ocurrido ante la Policía Nacional, expuso que de momento no lo han hecho: «Hablamos con la Policía Local y en esa zona no hay cámaras, es casi imposible dar con quién cogió dinero. Encima, igual hasta podríamos causarle algún problema a la mujer que decidió guardar la caja y avisó a la trabajadora de un establecimiento». «Tenemos una reunión pendiente, aún no hemos decidido cómo vamos a pagar el dinero perdido. Lo más seguro es que salga de las ganancias de los más de 1.000 décimos que hemos vendido entre los sorteos de Navidad y del Niño», comentó.

«La mujer sí me avisó»

El incidente tuvo lugar frente al número 14 de la Avenida Gregorio Molina de Xàtiva. Al ser las cuatro de la tarde, la mayoría de negocios de la zona estaban cerrados. Solamente había un local abierto. La empleada de la tienda situada frente al lugar donde se cayó la caja con dinero no se percató de nada extraño ni vio a nadie coger billetes. Únicamente supo lo que había pasado cuando la mujer que cogió el recipiente y lo guardó en el maletero de su coche le pidió que si alguien preguntaba por la caja le dijera que la tenía ella.

Aunque quiso preservar el anonimato, ayer atendió a este diario y explicó que «es cierto que la mujer sí me avisó. Fue todo una casualidad. Vi que pasaba con otras mujeres por delante y le comenté que llevaba el chaleco al revés. Me dijo que se había encontrado la caja con el dinero y la había dejado dentro de su coche. Fue todo rápido, ya que se tenía que ir al médico y llegaba tarde. A los cinco minutos ya había tres agentes de la Policía Local en la zona, que la esperaron».

Hace unos días, la propia señora que recogió el dinero comentó que se sintió cuestionada e intimidada por los agentes que intervinieron tras la llamada de una vecina y que registraron su coche después de advertirle de que podía haber incurrido en una tentativa de robo. «Me trataron como una delincuente. No dejaban de recitarme el código penal, pero nada decían de la presunción de inocencia».