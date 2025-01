Se asoma el abismo en el Olímpic. Se puede corregir el rumbo y alejarse de él. La manera de conseguirlo es ganar los dos próximos partidos que se van a jugar en cinco días. No va a ser fácil.

No lo va a ser porque el equipo viene de donde viene y lleva la trayectoria que lleva, y eso no invita al optimismo. No lo va a ser porque se juega en Tavernes y Elda, dos partidos como visitantes. No lo va ser porque aunque las vacaciones han servido, además de para descansar, para recuperar a jugadores con molestias o lesionados, pero no todos van a llegar a estos dos partidos.

Se asoma el abismo porque si no se gana, el equipo acabará la primera vuelta, y estaremos lejos del ascenso y de la promoción, y a diferencia de la pasada temporada no se trata de un anhelo o deseo, sino de casi una obligación porque así se planificó la temporada y la plantilla. Si así sucede, tocará reconocer el fracaso, asumir una segunda vuelta sin motivación y reflexionar (aunque siempre caben milagros).

Y supongo que el entrenador, Rueda, no quiere acercarse al abismo. La sombra de Marcos Camacho es alargada, y él está entre los que más necesita ganar, sumar puntos y convencer. El último partido en La Murta dejó muchas dudas. La afición quiere creer en él como entrenador, al igual que lo ha hecho estos años como jugador.

Yo tampoco quiero acercarme al abismo. Un Olímpic que sale del coma, todavía débil, que se está esforzando por recuperarse, no se merece una recaída. ¡Qué la pelotita entre! n

