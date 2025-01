El Olímpic reanuda la competición en Tavernes de la Valldigna

El Olímpic disputa este sábado su primer partido de 2025, en Tavernes de la Valldigna a las 17 horas. Es el primer partido de los tres que tiene que disputar el equipo setabense en los próximos días, ya que el próximo miércoles jugarán en Elda ante el Eldense B, dada así por finalizada la primera vuelta, y el domingo viajará a Dénia. El club de Xàtiva abonó este jueves la nómina de diciembre pese a acabar la primera vuelta sin el ingreso extraordinario de un Día del Club “por la trayectoria deportiva y por no considerar propicio el momento”, han explicado desde la junta directiva.

Para el partido ante el Tavernes son bajas Ekedi y Santi Villanueva, y serias dudas Mauro Melo y Tobías. Segundo partido de Rueda en el banquillo. El entrenador sigue trabajando para transmitir sus ideas y cambiar el juego del equipo, “llevamos unos días de trabajo, la gente está enchufada, la veo bien, y seguimos con lo que estamos trabajando para llegar lo mejor posible y traernos los tres puntos de Tavernes. Están entrenando muy bien, es cuestión de tiempo que lleguen los resultados”.

El entrenador no piensa en otra cosa que “en salir, intentar ganar y reforzar la moral del equipo. Llevamos tres semanas entrenando y solo un partido jugado. La gente confía en el trabajo hecho, tenemos confianza, y de adaptación, de la plantilla, y mía propia con mi nuevo rol”, ha explicado. “Llevo un par de semanas aislado de comentarios. Hay todo tipo de opinión. Como futbolista no les escuchaba y creo que como entrenador tampoco. Voy a creer en el trabajo, en el que me han enseñado en mi trayectoria. Al final mandarán los resultados. Van a ver un equipo diferente, más ofensivo, con ideas más claras, con un fútbol más vistoso pese a los riesgos. Creo que tenemos plantilla para ello”, ha comentado en la previa.

Julián Ramírez va a formar parte definitivamente del cuerpo técnico como preparador físico.

El Olímpic ha sacado a la venta los pases de media temporada. Los precios son: 50 euros, general; 40 €, jubilados y padres de jugadoras y jugadores del InterXàtiva; y 15 € para jóvenes. Se pueden adquirir en Casa Carmina, de 17 a 18 h, jueves y viernes, en La Murta, y los días de partido.

La próxima semana se entrenará lunes y martes, se jugará miércoles y luego la agenda dependerá de si en Dénia se juega sábado o domingo.

L’Olleria y Benigànim

L’Olleria abrirá la jornada este sábado a las 16 horas recibiendo en La Solana al líder, el Independiente de Alicante. Los de la Vall d’Albaida necesitan sumar victorias para dejar atrás los puestos de peligro -son cuartos por la cola-, y esta semana tendrán enfrente un rival complicado para el objetivo, ya que los alicantinos son primeros de la tabla.

Por su parte, el Benigànim CF cerrará la jornada el domingo a las 16 horas visitando al Dénia. El conjunto ganxut encadenó una buena racha de resultados antes del parón navideño, que lo han colocado segundo en la clasificación, a dos puntos del líder. En Dénia buscarán un nuevo triunfo para mantener la buena dinámica e intentar acechar el liderato.