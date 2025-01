Treinta años de versos a Sant Antoni en Otos

Los próximos 18 y 19 de enero la calle Sant Antoni de Otos acogerá sus tradicionales fiestas. Y, como cada año, esta semana se ha publicado los versos que Joan Olivares escribe desde 1996, por lo que en la edición de este año se cumplen 30 años desde que se recuperara este saber popular en la localidad de la Vall d’Albaida. Con una población fija que no llega a los 500 habitantes según las estadísticas oficiales, Otos se ha convertido un municipio tranquilo. Un sitio en el que se vivir alejado del trasiego de las grandes ciudades, donde perduran tradiciones populares olvidadas en muchos otros lugares.

Vecino de toda la vida del pueblo, Joan Olivares también es gnomista -experto en relojes de sol- y es uno de los precursores de la presencia de muchos de estos dispositivos en las calles de Otos. Ayer atendió a Levante-EMV y explicó que recuperó la tradición de los versos cuando se trasladó a vivir a la calle Sant Antoni: «Yo soy de Otos de toda la vida y en los años 80 me compré una casa en esta calle, que siempre había hecho fiestas propias. Hice un primer verso, que era un poco irónico y hablaba sobre los vecinos de la calle de Sant Josep, con los que siempre hubo cierta rivalidad, ya que era un poco la calle de los ricos y la nuestra la de los pobres. Pero, teníamos versos». «Hablamos de unos festejos muy populares, muy de calle, que siempre han estado alejados de las estructuras oficiales. Las fiestas se perdieron durante unos años y luego las pudimos recuperar. Ahora, hay una comisión que las coordina. Los versos evolucionaron y, poco a poco, comencé a introducir temas de actualidad», prosigue Joan Olivares.

«Hubo un año en el que hablé del trasvase del Ebro que tanto se debatía en terreno político y se ve que al cura no le hizo mucha gracia, ya que en una homilía dijo que Sant Antoni no estaba para hablar de política. A mí sí me hizo gracia», prosiguió el autor.

Y este año, como no podía ser de otra forma, habla de la dana en su composición poética: «Cuando me planteé hacer los versos de este año supe que o los hacía sobre la dana o no los hacía. No quiero olvidarme del resto del mundo, hago otras referencias, pero a los valencianos nos ha pasado una cosa muy fuerte. Tuve muchas dudas, ya que lo que no quería era ofender a las víctimas. Lo que he intentado es ponerme del lado de todas las personas que lo han pasado mal», explicó Olivares.

Así reza parte de la composición que se puede consultar en la imagen con la que finaliza esta noticia:

«I ara pareu bé l’orella,que

és molt gros ço que ha passat:

Lo jorn vint-i-nou d’octubre,

sent sant Narcís i dimarts,

Lo cel esclatà a València

com no ho havíem vist mai.

La pluja va caure a cànters,

els rius es van desbordar,

los ponts anaren a l’orsa,

les llums es van apagar,

los carrers semblaven séquies

i les hortes, l’ampla mar.

Del cel devíeu sentir,

tots els crits i tots els planys

dels xiquets que s’ofegaven,

dels vells i els infortunats,

de les dones i dels hòmens

agarrats en un ramal

mentre el mòbil avisava

del perill amb un senyal...».

El vídeo en el que el autor lo recita ya suma más de 15.000 visualizaciones.