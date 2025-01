El Atzeneta empata con el Castellonense y el Ontinyent 1931 pierde ante el Soneja

El pasado fin de semana se estrenó el año futbolísticamente hablando, el fútbol daba la bienvenida al 2025 y los equipos de la Vall d’Albaida que militan en Tercera Federación lo hacían en casa. El Atzeneta de Sergio Campos con la idea de revertir la mala racha de resultados de los dos últimos encuentros para acercarse al liderato y el Ontinyent 1931 con la esperanza de sumar de tres y salir del descenso. Los primeros empataron y los de la capital de la Vall cayeron por la mínima.

El sábado, el Atzeneta y Castellonense abrían la jornada en el Regit. El duelo empezó de forma extraordinaria para los locales, que abrieron el marcador a los cinco minutos. Fangi aprovechó un córner para rematar en solitario de cabeza y adelantar a los suyos en el electrónico (1-0). La respuesta de los de Iñaki Rodríguez llegó con un disparo desde la frontal tras el rechace de una acción ensayada, pero este no cogió portería. El Atzeneta buscó de nuevo los dominios de Coronado con un lanzamiento de media distancia que detuvo sin problemas el guardameta. Continuaba generando peligro el conjunto taronja, esta vez por la banda izquierda, pero la internada en el área la desbarató Badal. Con un córner y su posterior rechace volvía a crear peligro el Castellonense, pero sin efectividad. Con una falta directa también lo intentaron los de la Ribera sin éxito. La última ocasión de la primera parte fue para el Atzeneta que no pudo rematar con comodidad Gorxa y el rechace lo mandó alto Ballester, en una jugada donde reclamaron penalti por manos. Con la ventaja mínima se llegó al descanso. El inicio de la segunda parte fue un calco de la primera, pero con cambio de protagonistas. Esta vez fue el Castellonense quien vio portería nada más arrancar el segundo periodo. Falló el Atzeneta en la salida del balón con la presión alta de sus rivales y Oca lo aprovechó para robar el esférico y empatar el encuentro (1-1). Un minuto después, Brandon pudo volver a desequilibrar el marcador con un tiro cruzado que sacó Coronado. Hubo intercambio de golpes entre ambos conjuntos, pero sin poner en demasiados apuros a los porteros. Tras una pérdida del Castellonense en construcción ante la presión de Brandon, Luispa no consiguió armar la pierna ya en el área y desaprovechó una acción de mucho peligro. Badal pudo marcar para el Castellonense con un testarazo en el remate de un córner, pero Ferri lo evitó. La última del partido fue para el Atzeneta. Reclamó un penalti sobre Luispa, pero el colegiado señaló falta en la frontal. El lanzamiento del libre directo lo repelió Coronado y Juliá mandó el rechace directamente fuera. Un empate que mantiene al Atzeneta en playoffs y a tres puntos del liderato.

El domingo fue el turno para el Ontinyent 1931, que lucha por salir de la zona del descenso. Un duelo en el cual recibió al Soneja, un equipo que pelea en la parte alta de la clasificación. La falta de gol y los errores, que penalizan mucho a los de Roberto Bas, llevaron a los blanc-i-negres a una nueva derrota. El partido empezó con un equipo visitante incómodo e impreciso, eso provocó la primera gran ocasión del Ontinyent 1931 a los siete minutos. Casti aprovechó un error del Soneja para plantarse ante el portero, que evitó que el delantero abriera el marcador. A los de Luis Navarro les costaba llegar a los dominios de Marcos Leganés y apenas creaban peligro. A la media hora de juego, nueva ocasión ontinyentina con un pase de la muerte de Casti a Vicent que con todo a favor mandó el balón alto. De nuevo, Casti fue protagonista con un lanzamiento desde media distancia tras un nuevo error de los visitantes. Y al final de la primera parte de nuevo el ariete fue protagonista en un mano a mano con el portero, que este sacó ante las protestas locales por un posible penalti. Sin goles se llegó al descanso (0-0). La segunda parte empezó tal y como terminó la primera, con Casti como protagonista. El “22” pisó área y cruzó en exceso su remate. El Soneja, hasta el momento, no sumaba demasiadas ocasiones de peligro, pero en el minuto 79, Iván García, perdió un balón que propició la contra castellonense y Adama, que llevaba 2 minutos sobre el terreno de juego, no falló y batió a Leganés (0-1). Diego Cambra y Richart intentaron al menos salvar un punto, pero sus remates no fueron certeros. Adama pudo sentenciar el encuentro, pero lo evitó Pau Sanchis. Se llegó al final de los noventa minutos y el Ontinyent 1931 sumó una nueva derrota. Un sector del Clariano mostró su enfado ante los malos resultados y pidió la dimisión del entrenador, Roberto Bas. El Ontinyent 1931 continúa en la zona roja de la clasificación y necesita con urgencia revertir la mala dinámica de cinco partidos sin ganar.