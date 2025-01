Detienen a dos menores por el incendio de la nave abandonada en Ontinyent

La Policía Nacional ha detenido a dos menores de edad por su presunta relación con el incendio que este domingo por la tarde calcinó la parte baja de una fábrica textil abandonada ubicada en la Avenida San Francisco de Ontinyent, en una de las entradas de la capital de la Vall d'Albaida.

Como avanzó este diario, cuatro menores fueron vistos abandonando a toda prisa la nave de la antigua empresa Aprestos Vidal antes de que las llamas devoraran el interior de las instalaciones casi por completo. Los cuatro fueron posteriormente sorprendidos e identificados por los agentes de la Policía. Dos de ellos, sin embargo, se libraron de ser arrestados al tener menos de 14 años, por lo que son inimputables y no pueden ser sometidos a enjuiciamiento penal, según la Ley del Menor.

En cambio, otros dos implicados en el suceso sí que fueron detenidos por un presunto delito de daños para luego ser puestos en libertad y entregados a sus padres. Contra ellos se instruyen diligencias, si bien la investigación todavía permanece abierta para esclarecer el origen del incendio y lo que pasó exactamente en el interior de la nave, circunstancia que no se podrá dilucidar hasta que sea factible el acceso de los agentes encargados de las pesquisas a la nave abandonada, lo que hasta el momento no ha sido posible.

El fuego se inició a las 17.20 horas y devoró rápidamente el interior de una antigua empresa de tintes y acabados de hilados y tejidos situada cerca del estadio de fútbol del Clariano y del pabellón Francisco Rubio, en un momento en el que ambos recintos congregaban partidos con decenas de aficionados. El incidente movilizó cuatro dotaciones de bomberos de los parques de Xàtiva, Ontinyent y Alzira, junto a voluntarios de Vallada y bomberos forestales de la Generalitat.

Una joven de 16 años tuvo que ser atendida por los medios sanitarios y traslada en ambulancia al hospital de Ontinyent tras sufrir una crisis de ansiedad.

Aunque el incendio pudo controlarse relativamente pronto, los bomberos han seguido trabajando toda la noche en la zona y no lo han dado por extinguido hasta este lunes a las 9.35 horas.

Evacuado un edificio residencial por precaución

El siniestro generó una intensa columna de humo que obligó a evacuar por precaución un edificio residencial de cuatro plantas adyacente a la parte trasera de la fábrica, a tiempo que provocó retenciones en la entrada a la capital de la Vall d'Albaida por la zona de El Salvador, dado que se produjeron cortes de tráfico y desvíos.

En el lugar intervinieron dos patrullas de la Policía Local de Ontinyent. Los agentes pidieron a los vecinos que cerraran las ventanas y desalojaron el bloque por precaución. Una vez controlado el fuego, los residentes regresaron a sus viviendas. A lo largo de tres horas, la Policía Local reguló el tráfico para garantizar la máxima seguridad durante los trabajos de extinción. Se cortó el acceso a la población de la Avenida de Valencia, desviando el tráfico por el Camí vell de Xàtiva a la altura de Textil Aparici.

Al parecer, las llamas afectaron a la parte baja de la fábrica en desuso.

Desde el primer momento se sospechó que el origen del incendio había sido intencionado, puesto que fuentes presenciales vieron salir de la nave abandonada a un grupo de menores de edad que mostraban una actitud sospechosa. La Policía Nacional de Ontinyent procedió rápidamente a su identificación y asumió la investigación de los hechos.

Aunque la edad penal en España se fija en 18 años, a partir de los 14 se pueden exigir responsabilidades conforme a la la ley. En cambio, cuando el autor de los hechos delictivos es menor de 14 años, queda automáticamente exento de toda responsabilidad penal.

Aunque no se les puede enjuiciar, las normas prevén que puedan adoptarse otras medidas necesarias de protección de estos adolescentes, así como reclamar la indemnización correspondiente por los perjuicios causados a través de un procedimiento que se dirigiría frente a los padres o responsables del menor. De esta manera, el menor no sería condenado por el delito, pero sí deberían responder económicamente de los daños ocasionados las personas de las que este dependa.