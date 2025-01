Los vinos de Terres dels Alforins reciben excelentes puntuaciones en la revista más prestigiosa del mundo

Un año más, los vinos de Terres dels Alforins han conseguido excelentes puntuaciones por parte del crítico Luis Gutiérrez que escribe para “The Wine Advocate”, la revista más prestigiosa del mundo del vino, donde sus reseñas puedan hacer que un vino pueda agotarse en cuestión de días.

Los vinos de Terres dels Alforins y, concretamente, de Javi Revert, considerado uno de los mejores jóvenes viticultores de España, por el propio Gutiérrez, Rafa Cambra y Pablo Calatayud vuelven a situarse en lo alto de la tabla en lo que a puntuaciones se refiere de la mano del gran gurú Luis Gutiérrez, el hombre Parker en España, que ha otorgado 96 puntos a Simeta 2022, Micalet 2023 de Javi Revert, y Casa Labor 2023 de Rafa Cambra, los mismos que La Pebrella 2023, un blanco de Pablo Calatayud, elaborado con las uvas arcos y forcallá.

Un reconocimiento más que merecido a viticultores y bodegueros de Terres dels Alforins que llevan años trabajando para que esto fuera posible. En el ranking también aparecen: Bodega Los Pinos, Can Leandro, Filoxera & CIA o Casa Los Frailes. Y otros que aunque no figuren en el listado como: Bodegas Arráez o Cooperativa La Viña están elaborando unos caldos de excelente calidad.

La proyección vitivinícola que ha alcanzado este territorio en cuestión de pocos años, es fruto del trabajo y de la apuesta decidida de bodegueros y viticultores por relanzar una zona privilegiada, como es Terres dels Alforins con unas características muy especiales, tanto de los suelos como de las variedades de uva que se cultivan.

Una apuesta a veces arriesgada que ha llevado a muchos de estos bodegueros a apostar por variedades autóctonas que estaban prácticamente extinguidas, como la mandó, la forcallá, el ull de perdiu, la bonicaire o el arcos que aportan a los vinos una singularidad muy especial.

Todo esto se ha conseguido, a pesar de una climatología nada favorable por la escasez de precipitaciones con varios años consecutivos de extrema sequía que ha mermado la producción.

Uno de los años más cálidos

2024 ha sido uno de los años más cálidos que se conocen. Fontanars dels Alforins, con una pluviometría anual de 500 a 600 litros, ha registrado este año menos de la mitad de las precipitaciones habituales. Las perspectivas para este año tampoco son nada halagüeñas, como consecuencia del cambio climático, lo que está alterando su ciclo natural en el proceso de maduración de la uva, haciéndola más vulnerable a las plagas. Esta pasada campaña ha sido el año del mosquito verde debido a las altas temperaturas. Una plaga hasta ahora desconocida.

Las cepas no han desarrollado sarmientos debido al estrés hídrico que padecen. No tienen vigor. Si no llueve en las próximas semanas, la situación podría agravarse considerablemente porque llevamos arrastrando unos años de sequía que no solo ha mermado la producción sino que podrían afectar directamente a las cepas, llegándolas a secar.