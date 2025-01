Compromís pide más "inversión y apoyo" a los clubs deportivos en Ontinyent

Ayer se celebró una reunión de trabajo entre el grupo municipal Compromís per Ontinyent y varias entidades deportivas de la ciudad para "tratar las necesidades del sector". En el encuentro participaron los regidores Nico Calabuig, M. Àngels Moreno y Gabriel Portero. También asistieron portavoces del Club de Natación de Ontinyent, el Club de Yudo Fonio Do Kan, el Club de Atletismo CAVA-Ontinyent, el Ontinyent Club de Baloncesto, el Clariano Club de Fútbol, el Club Voleibol Ontinyent y el Centro Excursionista de Ontinyent. Así mismo, participaba Francisco Cano, portavoz del Consell Esportiu en el Consell de la Ciutat.

Desde Compromís exponen que "durante la reunión se trataron diferentes temas, como la necesidad de un mayor apoyo inversor a los clubes; la adaptación del nuevo modelo de subvenciones a la situación del sector en Ontinyent, con una baremación que responda a las necesidades de los clubes; la urgencia de ofrecer un apoyo técnico y administrativo mayor a los clubes a través de la Oficina de atención a las Asociaciones; y la necesidad de planificar un mantenimiento más constante de instalaciones, pistas, vallas, materiales y accesos a las diferentes infraestructuras deportivas".

Nico Calabuig, portavoz de Compromís per Ontinyent, expuso que "hemos celebrado una reunión muy productiva con el sector deportivo de Ontinyent. El nuevo sistema de subvenciones a entidades deportivas que empieza a aplicarse este año necesita acercarse más a las necesidades y casuísticas de los clubes ontinyentins, en lugar de plantear una baremación con unos criterios tipos. Además, resulta evidente que hace falta un mayor apoyo inversor al sector, puesto que la inversión actual, a repartir entre todos aquellos clubes y entidades que no tienen convenios, no supera los 40.000 euros, tal como denuncian los mismos clubes”.

“El tejido deportivo de Ontinyent es clave para la dinamización de la ciudad, la educación en valores y el fomento de hábitos saludables, y consideramos insuficiente la partida que el gobierno municipal destina a impulsar todo este sector, sobre todo aquellos clubes más pequeños. Además, los diferentes clubes coinciden en la necesidad de que se publiquen las convocatorias y las resoluciones de las subvenciones municipales con más antelación, no en la parte final del año, para poder planificar mejor los recursos. Se trata de cuestiones que son posibles con voluntad política y escucha constando al sector”, manifestaba el jefe de la oposición.

Calabuig remarcaba que “por otro lado, asistimos con preocupación a la sensación de desamparo que sienten muchos clubes en relación con el asesoramiento técnico y administrativo municipal que necesitan para tramitar ayudas y subvenciones, y que tendría que quedar garantizado con la Oficina de atención a las Asociaciones. Desde Compromís por Ontinyent reclamamos la creación de este servicio con unas funciones claras, pero la realidad es que el gobierno municipal no está dotando como es debido la Oficina, ni está dándola a conocer suficientemente, con el perjuicio que esto supone para las diferentes entidades, tanto deportivas como otros ámbitos. Exigimos una corrección al respecto, puesto que la Oficina tiene que garantizar una atención constante, completa y especializada, y esto se consigue dotándola del personal y recursos que necesita”.

El portavoz también explicaba que “otro tema preocupante es la carencia de mantenimiento en varias instalaciones deportivas municipales, principalmente el Polideportivo. A estas alturas hay vallas perimetrales rotas, pistas en mal estad donde se están registrando lesiones, maquinaria incompleta de gimnasio, filtraciones de agua por las ventanas en uno de los pabellones, falta de mantenimiento en duchas, y un gran desgaste y deterioro del rocódromo, entre otros. Nuevamente, abordar esta cuestión depende de la voluntad política del gobierno municipal. Las nuevas inversiones y reformas previstas son importantes, pero si no se cuidan las instalaciones existentes con un mantenimiento adecuado y constando por parte del Ayuntamiento, cada pocos años hay que hacer nuevas grandes obras, con el impacto económico que esto supone”.

Nico Calabuig concluía apuntando que “la reunión nos ha dejado muchas conclusiones que iremos trabajando en los próximos meses a través de diferentes propuestas, mociones, ruegos y preguntas, para dar voz y ayudar a los clubes de Ontinyent. Queremos agradecer a todas las entidades participantes su predisposición y aportaciones durante el encuentro. Así mismo, queremos aprovechar para destacar y agradecer la tarea que desarrolla todo el sector deportivo de Ontinyent, muchas veces de forma completamente altruista, para impulsar el deporte en la ciudad, llevar el nombre de Ontinyent en todas partes, fomentar la práctica deportiva en todas las edades y especialmente entre los pequeños y pequeñas, ofrecer un abanico de deportes cada vez mayor y contribuir a un estilo de vida saludable”.