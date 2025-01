El PP ya gobierna en Barxeta y promete presupuestos «en el plazo de un mes»

Som Barxeta y Partido Popular sacaron adelante la moción de censura tras sumar cinco votos a favor contra los tres en contra de Esquerra Unida. Y no asistieron todos sus representantes municipales. La concejal María Pérez fue una de las ausencias de la cita. Ex secretaria general de Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), su compañero Dàrius Tortosa explicó que «vive en Barcelona» y que uno de los motivos de su ausencia es la denuncia que presentó por «presuntos delitos contra la libertad sexual, acoso y delitos contra el honor» contra el expresidente del mismo partido, Josep Barberà. Medios digitales se han hecho eco del caso, aunque Pérez no ha querido explicar lo ocurrido ni las razones que le han llevado a presentar la querella en los juzgados de Alzira.

De hecho, Tortosa también explicó que él tampoco forma parte desde ERPV desde hace más un año: «Han intentado presionar, nos han acosado hasta el último momento. Les pedimos que porqué no hicieron lo mismo hace dos años, cuando EU no nos hizo caso. También hemos recibido amenazas por redes sociales, sabemos quienes son. Al final son cuatro, que quieren hacer ruido».