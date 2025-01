PP y PSPV replican en Xàtiva la guerra política por la vivienda con un cruce de acusaciones

El bronco enfrentamiento político que se vive estos días entre los principales partidos a nivel estatal, con intercambio de propuestas antagónicas para solucionar la problemática del acceso a la vivienda, se ha reproducido en Xàtiva con un cruce de acusaciones este jueves.

El portavoz del Partido Popular en la capital de la Costera, Marcos Sanchís, ha asegurado que "la inacción del gobierno local, liderado por Roger Cerdà (PSOE) y Amor Amorós (Xàtiva Unida), ha provocado que la ciudad pierda importantes oportunidades de mejora en materia de vivienda". "Mientras otros municipios valencianos han conseguido millones de euros en ayudas del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025 (Plan ADHA), Xàtiva ni siquiera ha solicitado estas subvenciones", ha afirmado Sanchis.

Para el portavoz del PP, "esta situación resulta aún más llamativa teniendo en cuenta que Xàtiva Unida, llevaba en su programa electoral, la creación de una Oficina Local de Vivienda que centralizara las gestiones y ofreciera apoyo directo a los vecinos en materia de vivienda pública. También defendían la puesta en marcha de un Plan Local de Vivienda que fomentara un parque público de alquiler intergeneracional, promoviendo que, por cada cuatro viviendas ocupadas por mayores, una fuera ocupada por jóvenes, incentivando así la convivencia entre generaciones. Sin embargo, estas promesas han quedado en nada", afirman los populares.

Aunque se ha creado la red de oficinas Xaloc, la ubicada en Xàtiva cubre las necesidades del conjunto de municipios que componen la Mancomunidad de la Costera-La Canal, "no existiendo por tanto una oficina exclusivamente local", indican. "Esto impide que se aborden de forma directa y específica los problemas locales relacionados con el acceso a una vivienda digna".

El PP recuerda que se formalizó por parte de la Generalitat la adquisición de cinco edificios del casco histórico de Xàtiva para su rehabilitación, pero a juicio de Marcos Sanchis "estas acciones aisladas no compensan la falta de planificación y gestión eficiente para aprovechar los recursos disponibles".

Los populares también señalan que el concejal de Urbanismo de Xàtiva, Ignacio Sanchis, "anunció en junio de 2023 un plan para abordar parte de estas necesidades, anunciando que se subvencionaría con un máximo de 5.000€ la pintura de fachadas indicando que se disponía en el presupuesto de 2023 de una partida de 180.000€, y que se podrían solicitar en septiembre de 2023". Sin embargo, sostienen que, un año y medio después, "no se ha sabido nada más al respecto y estas ayudas ni siquiera están contempladas en los presupuestos de 2025". "Esta falta de concreción deja a los vecinos de Xàtiva sin soluciones claras y tangibles para un problema que afecta a muchos hogares", apostilla la formación.

El Partido Popular exige al gobierno municipal "que explique por qué no se han solicitado estas ayudas y que tome medidas inmediatas para garantizar que en el futuro Xàtiva no quede excluida de estas oportunidades. La ciudad no puede permitirse más errores en un tema tan vital como el acceso a la vivienda".

Parque de vivienda joven

Por su parte, la Regidora de Joventut, Ocupació i Habitatge de Xàtiva, Lena Baraza, ha respondido a las críticas de la oposición indicando que "resulta absolutamente inaudito que el PP acuse al gobierno municipal de inacción en materia de vivienda. Siempre habla quien más tiene que callar".

A juicio de la edil, los populares "son los únicos responsables de haber escondido en un cajón uno de los proyectos más ambiciosos de las últimas décadas en la ciudad de Xàtiva como es el Parque de Vivienda Pública para Jóvenes al Núcleo Antiguo de Xàtiva, aprobado en un proceso de participación ciudadana por una gran parte de la población y gracias al impulso de los colectivos locales y más concretamente de Amics de la Costera y dotado con un presupuesto inicial de 3,1 millones de euros".

"Ahora se atreven de acusar de inacción en el gobierno municipal? Qué es esto un chiste? Todavía no sabe el PP que el día de los inocentes es el 28 de diciembre y no hoy?", ahonda Baraza.

"Lo que tiene que hacer el PP de Xàtiva es ponerse junto a los jóvenes de Xàtiva y reclamar con toda la fuerza posible que sus compañeros de la Generalitat, que son los que tienen las competencias en materia de vivienda, vuelven a poner el marcha este importante proyecto que tenía como finalidad la compra y rehabilitación de un total de 50 casas para incorporarlas al parque público de vivienda de la Generalitat Valenciana y poder alquilarlas a precios accesibles a los jóvenes. Si no lo hace, el señor Sanchis y todos sus compañeros estarán demostrando que los importa más quedar bien con el señor Mazón, anchamente cuestionado después de su actuación el día de la dana , que defender los intereses de los setabenses y las setabenses", sentencia la concejala.