El Atzeneta recibe al Jove Español y el Ontinyent 1931 al Rayo Ibense

Este fin de semana se inicia la segunda vuelta de la competición de la Tercera Federación. Los partidos disputados el pasado miércoles, correspondientes a una de las jornadas aplazadas por la dana, cerraron para la mayoría de los equipos del grupo sexto de Tercera la primera mitad de la competición. El Atzeneta sumó un punto ante el Athletic Club Torrellano y el Ontinyent 1931 ganó al Benidorm (2-0).

Este próximo domingo, a las 12 horas, el Atzeneta recibe en el Regit al Jove Español. Horario poco habitual para el equipo taronja. El duelo entre valencianos y alicantinos estará dirigido por Pablo Pérez Alcocer, asistido en las bandas por Adrián Parra Rodríguez y Sergio López Larrosa. Los de Sergio Campos llegan al choque tras dos empates consecutivos, el cosechado el pasado sábado en casa frente al Castellonense (1-1) y el del miércoles en su visita al Athletic Club Torrellano (0-0). Los valldalbaidenses no tienen jugadores sancionados y en las últimas jornadas ha recuperado jugadores importantes como Frangi o Raillo. Visita el Regit el Jove Español, un equipo que en los últimos enfrentamientos se le ha atragantado a los taronja siendo el balance de esta temporada favorable para los de Ángel López tras imponerse en la primera jornada de liga (1-0). Los alicantinos llegan al duelo tras empatar sin goles con el Utiel el pasado fin de semana y perder con el Castellón B el pasado miércoles.

La tarde del domingo, a partir de las 17 horas, el protagonismo recaerá en el Clariano, escenario en el cual el Ontinyent 1931 recibirá al Rayo Ibense. La contienda estará dirigida por Cristian Selva Vicente, asistido en las bandas por Adrián García Guerrero y Daniel Fabra García. Será el tercer partido en siete días que los de Roberto Bas jueguen como anfitriones. El pasado domingo perdieron contra el Soneja (0-1), pero el miércoles consiguieron cambiar la dinámica venciendo al Benidorm (2-0) con los goles de Cambreta y Víctor Revert, justo en el tramo final de la primera parte y el inicio de la segunda. Los blanc-i-negres fueron de menos a más y consiguieron recuperar una de las mejores versiones del equipo en el Clariano, un equipo que recordaba al del año pasado y que tantas alegrías dio a la parroquia local. El Ontinyent 1931 no cuenta con jugadores sancionados para esta jornada, pero sí su rival. El Rayo Ibense llega a la capital de la Vall d’Albaida con la baja segura por sanción de Rafa Mella. Los alicantinos no están cuajando una buena temporada y es por ello que ocupan puestos de descenso, pero el balance de las últimas jornadas no es negativo. Dos victorias y un empate. Ganaron al Benidorm (2-0) y al Atlético Levante (0-1) y a esto hay que sumar el valioso punto que sumaron el miércoles ante la Vall d’Uixó (1-1). Un partido con cierto aire de revancha, pues los visitantes se impusieron al Ontinyent 1931 en el primer partido de liga (1-0).

El Atzeneta buscará esta jornada seguir peleando en la zona del playoff y para eso necesita conseguir sumar de tres. Por su parte, el Ontinyent 1931 quiere confirmar el cambio de dinámica y sacar provecho del factor campo con el último partido como locales que cierra la trilogía de partidos esta semana en el Clariano.