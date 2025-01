Trío de ases para el Olímpic

Ya tenemos dos ases en las manos y podemos conseguir un tercero. Un trío de ases es tener una buena mano en el póker. Tal vez alguien tenga una escalera o un póker, pero repito, son buenas cartas. El Olímpic ha conseguido dos victorias consecutivas, como visitante además, las dos primeras de Rueda, y tiene opciones de conseguir una tercera en Dénia. Lograr tres de tres, 9 puntos en los tres últimos partidos y teniendo a la vista dos en casa nos hace empezar a soñar, hacer cábalas, ilusionarnos, hablar de promoción de ascenso.

Poco importa en los titulares el que se ganara en Elda en el minuto 95, que el equipo de Xàtiva sea uno de los más jóvenes de la categoría, o las bajas. Los goles y los puntos mandan. Estamos recuperando el espíritu de las pasadas temporadas, cuando se crecía ante las adversidades, cuando los jóvenes crecían también en su juego, cuando se creaban «estrellas».

Si gana en Dénia jugará el primer partido de la segunda vuelta en casa. Y con la venta de pases, seguro con más espectadores en La Murta, porque empezará a jugar «finales» para pillar a los de arriba. Y si no se gana, el siguiente será más final si cabe, porque una cosa tengo clara: no bajamos al campo si no hay un objetivo, y este año queremos repetir lo vivido el año pasado. n

