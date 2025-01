El alcalde dice que si Llanera pierde alumnos o maestros pagará a las mujeres «para que tengan más hijos»

"Pagaremos a las mujeres para que tengan más hijos y que vayan más niños a la escuela". El alcalde de Llanera de Ranes, Vicente Lluch, se pronunció así para responder a un miembro de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA) del Colegio Rural Agrupado (CRA) La Costereta que le preguntó por las posibles consecuencias negativas de la decisión de la corporación de Llanera de escindirse de la agrupación escolar compartida desde hace 26 años con los municipios de Cerdà, Torrella y la Granja de la Costera.

El comentario, manifestado en una tensa reunión informativa que se produjo en el consistorio de Llanera en el mes de julio, despertó la indignación entre buena parte de las familias y los representantes de otros pueblos presentes en el encuentro, a cuya grabación íntegra ha tenido ahora acceso Levante-EMV.

"¿Si el día de mañana tenéis menos profesores, menos subvenciones porque tenéis menos ratio (de alumnado), cómo explicarás eso a tu pueblo?", interpeló un padre de Torrella al alcalde. "Vendrás tú con tu hijo a Llanera y lo dirás", replicó Lluch, a lo que el progenitor contestó que él ya no estará porque sus hijos "acaban en tres años". "Entonces lo que haremos será pagar a las mujeres para que tengan más hijos", respondió el munícipe.

Desde que en julio trascendió la noticia, el alcalde de Llanera ha declinado los diferentes ofrecimientos de este diario para explicar las razones de la declaración de independencia escolar aprobada por la corporación que preside, pendiente todavía de ser ratificada por la Conselleria de Educación. Ayer tampoco quiso valorar las polémicas declaraciones.

En la reunión con las familias, Lluch (Cs) defendió que la ruptura no consensuada con el CRA tiene el objetivo de que los escolares de Llanera no tengan que desplazarse a pueblos vecinos y puedan cursar en el suyo todas las etapas educativas desde los 2 años hasta 6º de primaria. En la actualidad, el aulario de esta población y el de Cerdà están a una distancia de apenas 1 kilómetro, porque ambos municipios están pegados. Pero el alcalde de Llanera también criticó duramente las condiciones de los alumnos en el aulario Torrella-Cerdà y aseguró que su ayuntamiento se ha gastado "barbaridades" en mantener las instalaciones educativas y puede brindar una mejor atención a los matriculados. No en vano, Llanera tiene el doble de habitantes que la suma de Torrella y Cerdà.

En su intervención inicial, el alcalde denostó a la prensa y dijo que se niega a hablar con los periódicos "porque dicen mentiras" tras hacerse eco de la preocupación existente entre la comunidad educativa por la división del CRA. Lluch también rechazó las peticiones de diálogo trasladadas en la reunión tanto por las familias como por el alcalde de Torrella, José Vicente Segarra. "Los representantes del pueblo somos nosotros, hemos tomado la decisión y punto", dijo. "Yo no tengo ninguna obligación de dialogar con nadie", añadió en otra de las respuestas al público. El primer edil de Llanera también acusó al alcalde de Cerdà y presidente de la Mancomunitat de la Costera-Canal de "ir dando por el saco en la prensa" después de mostrarse crítico con la ruptura del Colegio Rural.

Lluch sostuvo que en el aulario de Torrella-Cerdà los alumnos "han estado sin calefacción, con los abrigos puestos y nadie se preocupó". También dijo que Llanera ha asumido "grandes gastos" en aire acondicionado, Internet, reparaciones de la caldera y la sustitución de un váter roto. "El vaso ya está lleno y no podemos aguantar más", apostilló.

Preocupación por la ratio

Los representantes de las familias han expresado su preocupación por el impacto que la marcha de Llanera puede tener en la calidad educativa, puesto que temen la pérdida de especialistas, la disminución de recursos y la consolidación de clases mixtas con la unión de varias aulas.

El alcalde, que ha mantenido varias conversaciones con la conselleria, aseguró que la independencia de Llanera no supondrá una supresión de maestros. "Mantendrán la escuela y el profesorado, no se alarmen", afirmó. Poco después, al ser preguntado por si había estudiado las consecuencias de la salida del CRA en materia de recursos asignados y personal docente, indicó, sin embargo, que "nadie sabe lo que pasará", una respuesta que avivó la incertidumbre en la sala.

Las familias disconformes con la medida aprecian una "falta de respuestas y de un plan claro por parte del Ayuntamiento de Llanera", por lo que hacen un llamamiento a la Conselleria de Educación para que rechace la petición de segregación del CRA, que consideran "perjudicial para los alumnos y las comunidades implicadas".

"La conselleria tiene en sus manos la capacidad de garantizar que esta decisión no perjudique la educación de los niños y niñas de Llanera, Cerdà, Torrella y La Granja, ni ponga en peligro el futuro de unos pueblos que llevan más de 50 años trabajando juntos". Desde la AFA piden que Educación intervenga para "garantizar una planificación responsable que priorice el bienestar de los alumnos y preserve un modelo educativo que ha demostrado ser un ejemplo de éxito en la educación rural durante décadas".

Recientemente, el alcalde de Llanera se vio envuelto en otra controversia relacionada con el mismo tema cuando se dirigió a una vecina de Cerdà que previamente había acusado a los de Llanera de "dar por saco" para replicarle: "¿No será que os gusta que os den?".