Benigànim se vuelca con la Beata en su 400 aniversario

Cuando lo cuentan, la gente que lo escucha siempre tiende a pensar que se exagera. Hasta que lo ven con sus propios ojos. Hablamos de todo lo que tenga que ver con la Beata Inés de Benigànim. En este rincón de la Vall d’Albaida, Benigànim, todo lo que tiene que ver con la Beata parece estar revestido de una gracia especial, suena a mágico. Y lo es. Llegamos un año más a la fiesta, nada más y nada menos que del 2025. La Novena, no hay excusa, ni frío ni lluvia, la gente sigue llenando bancos y sillas, acudiendo un rato antes de que comience la eucaristía. Porque en Benigànim, la Beata es la mujer, el personaje, los cuadros e imágenes, la fiesta, un lugar, parte del calendario. Son muchas cosas y de calidad. Benigànim, cuando celebra a la Beata no es un pueblo, es una utopía; una rareza de nuestra época, un fenómeno fuera de tiempo y lugar, que nos hace especiales. Y este año es más especial, al celebrarse el 400 aniversario del nacimiento de la religiosa.

La comisión de fiestas de 2025 de la Beata Inés. / Levante-EMV

Tras nueve intensos días de celebraciones, que este año predica don José Antonio Varela Ferrandis, hijo de Paterna y que actualmente rige la parroquia de la Asunción de Benimaclet, tendrá su final la tarde del día 20. En la ceremonia se impondrán los escapularios y medallas a los miembros de la Comisión de fiestas de este año. Terminada la misa, el incienso, la cruz, los ciriales y las miradas se dirigirán hacia el sepulcro de la Beata para cantarle los gozos y gritarle los vivas de rigor. Más tarde, en la plaza otro humo, pero ya no el del incienso, sino el de la hoguera, lo llenará todo. Música, fiesta, ruido, cohetes, y el pasodoble cuya letra canta "Benigànim es glorioso". Es la víspera de un día especial, del día de la Beata.

En el día de la Beata Inés las horas transcurren rápidas. Desde la casa de los festeros mayores, según la tradición, iniciará la Despertà de l’Aurora. Los retablos cerámicos devocionarios que adornan algunas calles de Benigànim despiertan ese día oyendo oraciones en forma de cánticos. Porque la fiesta más importante de Benigànim sigue siendo eminentemente religiosa y vestida con atuendos de la más rica y entrañable tradición, y eso, cuando aún no ha amanecido, ya se nota. La placidez de la despertà la interrumpen las campanas que llaman a las misas de siete y ocho de la mañana, la despertà de Tronaors, el pasacalle de los músicos y la recogida de las festeras en sus casas. A la salida del sol, las calles se irán animando. Autobuses, peregrinos, vecinos, almuerzos populares, las calles de la procesión que terminan de prepararse. Devotos que llegan expectantes por ser su primera vez en Benigànim un 21 de enero, otros que presumen de venir más de veinte y treinta años sin faltar uno solo, y que aprovechan la menor ocasión para pregonar su devoción a la Beata y los favores que ella les ha alcanzado. Todos se dirigen a la plaza de la Beata, sobre la que recae el monasterio de las Agustinas Descalzas en el que vivió la Beata hasta su muerte el 21 de enero de 1696. Preside la plaza la fachada principal de su iglesia, su frontispicio será el marco de un improvisado altar para la Solemne Misa que se cantará en honor de la Beata. Tras la ofrenda floral y la monición de entrada que leerá la presidenta de la Comisión de fiestas, Àngela Cuquerella, dará inicio la celebración con la procesión de entrada de los celebrantes. Presidirá la ceremonia el obispo emérito de Huelva don José Vilaplana.

Cuando la Eucaristía termine, un mar de cabezas serán la plaza y las calles adyacentes. Tras un mediodía envuelto por una engañosa calma, empezará a verse movimiento hacia el monasterio, en cuya iglesia no habrán cesado las oraciones, ni las visitas, ni las velas prendidas a los pies del sepulcro de la Beata. Cuando den las cinco de la tarde el entorno del monasterio volverá a ser un río de devoción. Dará inicio la procesión de la Beata. Saldrá la cruz, se formarán las filas, interminables. Recorrerán este año una carrera corta, apenas supera el kilómetro de extensión. Las calles aguardan la procesión decoradas. Colgaduras, telas, guirnaldas, flores, lámparas, alfombras, plantas, toda suerte de adornos, imaginación, trabajo y fantasía, para no perder la costumbre. Y como no, "El Miracle". Los beniganenses se visten, están inmóviles, parecen cuadros, estampas, recreaciones de la vida y espiritualidad de la Beata que parece revivir en cada una de esas escenas. Los visitantes las esperan, los beniganenses también, qué representan, quiénes son, se preguntan. Allí están pasando frío e incomodidad, pero no importa, porque todos coinciden en que por mucho rato que se esté, pasa muy rápido, y la emoción del momento vale la pena. Es costumbre que se hereda, y además hay algo de devoción, de promesa, de cariño, de amor, cuando la gente en Benigànim adorna sus calles y escenifica los milagros, no lo hacen por costumbre, ni por turismo, ni por engrandecer un patrimonio cultural, lo hacen por ella. Así lo sienten, es una manera que tienen de demostrarle su cariño, su afecto, de hablarle. Por eso emociona tanto a los de fuera, no es lo que ven, es lo que transmiten. La imagen procesional de la Beata, talla en madera policromada de Carmelo Vicent, que llegó a Benigànim en 1955, tras recibir miradas y muestras de devoción cierra la marcha. La preceden los festeros, la sigue el clero, las autoridades y los músicos. Estos últimos la acompañan con marchas, entre ellas la Imus ad lucem, que fuera escrita para esta procesión. Otra muestra más de la riqueza cultural de esta fiesta. Arte, arquitectura, literatura, poesía, música. Todo lo más bueno y más grande de un pueblo para la mujer más pequeña y sencilla. Pues a pesar de los tiempos, las ideas y las modas, el 21 de enero en Benigànim nos recuerda a la sagrada escritura cuando en tantos fragmentos nos dice que los últimos serán los primeros, y que la mayor de las grandezas reside en las cosas más sencillas.

Será el de este año un 21 de enero extraño, pues no será la fiesta grande, sino la puerta de unas celebraciones extraordinarias y solemnes que Benigànim realizará a partir de ese día para conmemorar con una grandiosa fiesta el próximo domingo 9 de febrero los 400 años del nacimiento de la Beata Josefa María de Santa Inés, la santa de Valencia.