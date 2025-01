El Ontinyent 1931 gana al Rayo Ibense para confirmar un cambio de dinámica y el Atzeneta cae con el Jove Español

El pasado fin de semana abrió la segunda vuelta de la competición en Tercera Federación. El Atzeneta recibió en el Regit al Jove Español en un duelo que se llevaron los alicantinos (0-1). Por su parte, el Ontinyent 1931 se impuso al Rayo Ibense “in extremis” (2-1) y así confirmaron el cambio de dinámica.

El domingo por la mañana, los aficionados del conjunto taronja se dieron cita en el Regit en un horario poco habitual para ellos para medirse al Jove Español. El partido transcurrió sin muchas ocasiones de gol, con un conjunto visitante que propuso un partido bronco y sin ritmo de juego. El duelo arrancó con un primer disparo del Jove Español que atrapó Ferri sin ningún tipo de dificultad. Un minuto después era el equipo de Sergio Campos quien protagonizó un doble acercamiento a la portería rival. En primera instancia, con una buena jugada por banda derecha que terminó con un centro al punto de penalti que no pudo rematar Salva Martí y seguidamente, tras el rechace, Rodri Florez puso un balón colgado que se paseó por el área sin encontrar rematador. Ballester también lo intentó rematando un córner en el segundo palo que el portero rechazó, evitando que abriera el marcador. Transcurrió la primera parte con llegadas que apenas inquietaron a los guardametas. Sin goles se llegó al descanso (0-0). El segundo acto empezó con el Atzeneta queriendo abrir el marcador buscando a Brandon dentro del área que no conseguía contactar con el esférico. A la contra y tras un rechace, los visitantes abrieron el marcador con el remate a placer de Iván Fernández (0-1). El Atzeneta intentó por todos los medios empatar el encuentro, pero no conseguía rematar con claridad. Raúl Tanque, que ha vuelto al conjunto de la Vall d’Albaida tras año y medio de lesión, cerca estuvo de rematar el esférico dentro del área y minutos después un testarazo se marchó muy desviado. Ya en el tiempo de añadido tuvo la última oportunidad el Atzeneta con un saque de banda que la defensa consiguió despejar y así evitar el remate atzenetero. Tras esta derrota, los de Sergio Campos no consiguen superar el pequeño bache de resultados de las últimas semanas y confirman que el Jove Español es su bestia negra de las últimas temporadas.

En la tarde del domingo fue el turno del Ontinyent 1931 que recibió al Rayo Ibense. El conjunto alicantino cuajó un gran encuentro que no refleja la posición que ocupa en la tabla clasificatoria. Con mucho sufrimiento, el Ontinyent 1931 consiguió sacar adelante el partido y sumar los tres puntos. Los de Roberto Bas cerraron una semana de tres partidos en el Clariano. El encuentro arrancó con dos equipos que demostraron un buen nivel y con la primera ocasión para los locales tras un centro de Rafeta que cabeceó Cambreta por encima del travesaño. Había buenas sensaciones para unos y para otros, pero sin sumar grandes ocasiones de gol. En el tramo final de la primera parte, los blanc-i-negres volvieron a disfrutar de una gran ocasión. Rafeta volvió a ganar la banda izquierda para asistir a Pablo Francés, que sacó un potente latigazo que tuvo que desviar el portero a córner. Y poco después, de nuevo Rafeta fue protagonista con un potente disparo que obligó de nuevo a la intervención del portero. La última acción de la primera parte fue un penalti sobre Llario que el propio ariete se encargó de transformar para mandar el partido al descanso con la mínima ventaja para los suyos (1-0). Era el primer penalti favorable para el Ontinyent 1931 en toda la temporada. La segunda parte empezó de la peor de las maneras para los locales. Tuvo que aparecer Marcos Leganés para evitar el empate y en la siguiente jugada el Rayo Ibense empataba el partido (1-1). Los de Roberto Bas buscaron romper de nuevo el empate con llegadas al área sin demasiado peligro. El partido entró en una fase en la que los alicantinos dominaron y un error del Marcos Leganés por poco no le costó el gol. A cinco minutos del final, nuevo penalti favorable para los locales que ejecutó desde los 11 metros Rafeta y lo detuvo el portero. Cuando parecía que el resultado final sería de empate, Fluixá centró un balón al segundo palo para que de cabeza Llario hiciera el segundo gol para los suyos y para su cuenta particular (2-1). El último susto llegó en forma de gol para el Rayo Ibense, pero que fue invalidado por fuera de juego. Con esta victoria, el Ontinyent 1931 suma dos victorias consecutivas y confirma un cambio de dinámica.