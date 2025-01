La asociación "Casc antic digne i viu" se presenta en Xàtiva

La Casa de la Cultura de Xàtiva acogerá este viernes 24 de enero (19 horas) la puesta de largo ante la ciudadanía del colectivo "Casc Antic Digne i Viu” tras su reciente constitución como asociación.

El objetivo de esta convocatoria es celebrar un primer encuentro abierto a la participación de todas las personas interesadas en la "mejora de la grave situación que presenta hoy el casco antiguo de Xàtiva, tras años de olvido y abandono, sin una hoja de ruta y un plan de actuaciones definidas", afirman los promotores.

"Tras décadas de desinterés y olvido, sin poner remedio a los males que afectan al corazón histórico de la ciudad de Xàtiva, el vecindario considera que ya es tiempo de actuar con soluciones integrales, planificadas y urgentes para los graves problemas de servicios como la red de abastecimiento de agua y alcantarillado, el indiscriminado e infernal tráfico de vehículos, la seguridad, la limpieza, la accesibilidad para personas con movilidad reducida, la contaminación acústica o el deterioro del valioso patrimonio histórico, entre otros", afirman desde Casc Antic Digne i Viu en una nota de prensa.

La asociación la integran personas que viven en Xàtiva y sufren estos problemas a diario. No tienen vinculación de dependencia con ningún partido político ni atienden a colores políticos: son ciudadanos y ciudadanas de Xàtiva que dicen sentirla "abandonada". Por ello, quieren reivindicar "su proyecto de vida para el casco antiguo y unir sus fuerzas para mejorar el centro histórico". Afirman estar "hartos de ser considerados ciudadanos y ciudadanas de tercera categoría, de un tráfico y aparcamiento no organizado, de los problemas de convivencia para el beneficio de unos pocos, de no tener una policía suficientemente dotada de recursos para cumplir con sus cometidos, de tener un valioso patrimonio histórico- artístico y cultural que nadie restaura, dinamiza y revaloriza para crear riqueza común, de la suciedad permanente de sus barrios… de vivir el caos día tras día", continúan el comunicado.

"Si los políticos no actúan, ni a corto, ni a medio plazo, tendrán que comenzar a exigirlo las personas que viven en esta ciudad", inciden. La Asociación continua la actividad de una Plataforma que desde hace unos años se ha dirigido en varias ocasiones alos gestores municipales, exigiendo soluciones a problemas enquistados, que les han hecho llegar desde el vecindario y la sociedad setabense, personalmente o través de sus canales en redes sociales, aportando propuestas para su mejora en el núcleo antiguo que aseguran que "han sido ninguneadas o han caído en saco roto" y -añaden- "las promesas de colaboración y trabajo en equipo se han tornado en realidades de silencio, indiferencia y crítica desde los diferentes equipos de gobierno municipal".

"Porque seguimos creyendo en la potencialidad de este centro histórico, demostrada desde hace siglos, como una oportunidad económica, turística, social, de empleo y calidad de vida, que devuelva a la ciudad de Xàtiva la competitividad y el liderazgo que nunca debió perder, vamos a insistir y tratar de sumar a todas aquellas personas que viven, aman, valoran y se sienten orgullosas del importante y valioso centro histórico de Xàtiva, en una acción conjunta, continuada y efectiva para reclamar a nuestrosgobernantes que actúen ya, de verdad, día a día, para recuperar el tiempo perdido y el esplendor de uno de los mejores centros históricos de la Comunitat Valenciana", zanjan desde la asociación Casc Antic Digne i Viu.