La falla Selgas de Xàtiva denuncia discriminación en el concurso de presentaciones

Una nueva polémica sacude a las Fallas de Xàtiva. La comisión Selgas i Adjacents ha denunciado discriminación en el concurso de presentaciones de este año. Apuntan que a la cita programada el pasado 18 de enero en el Gran Teatre solamente acudió uno de los tres jurados que debe evaluar el evento.

Rosa Belén Aldavero, presidenta de la agrupación fallera afectada, atendió ayer a Levante-EMV: «Me citó la secretaria de la Junta Local Fallera (JLF) días antes de la presentación y me comentó lo que pasaba, que dos de los jurados no podían venir. No nos lo esperábamos. Nos dijeron que iban a grabar la presentación en vídeo y que no se podía hacer otra cosa».

«Cuando salí de la reunión con la JLF, llamé a la persona encargada de coordinar la presentación y puso el grito en el cielo, no le parecía justo y a mí tampoco. No nos dieron otra solución», expuso. La presentación de la falla Selgas fue pospuesta a raíz de la catástrofe natural de la dana: «He preguntado y en ningún momento he conseguido saber lo que ha pasado. Creemos que ha habido una discriminación, que este año no concursamos en las mismas condiciones que el resto. Por mucho que digan, no es lo mismo ver la presentación en directo que grabarla con una cámara», continuó la fallera.

«Este año no jugamos en la misma liga. No jugamos en igualdad de condiciones. No digo que vayamos a ganar porque sí, pero solo queremos igualdad de condiciones. Parece ser que el año pasado el jurado llegó tarde a la presentación de Ferroviària. Ahora lo peor es que si ganamos será por lástima ganamos será por lástima y si perdemos nos sentiremos enrabietados porque no nos han juzgado igual que al resto. Pase lo que pasa, nos han quitado la ilusión este año. No sé de quién es la culpa. A lo mejor el tema del jurado no está bien enfocado. Es algo que podía pasar y nos ha pasado a nosotros. Lo que queremos es participar en igualdad de condiciones que el resto de comisiones», apostilló la presidenta de Selgas.

La comisión afectada agrupa a unos 170 falleros. En su perfil en la red social de Instagram han compartido un mensaje directo a la JLF:«Un concurso solo es justo en igualdad de condiciones. Con la ilusión de la gente no se juega».

Publicación compartida por la falla Selgas de Xàtiva en su cuenta oficial de la red social Instagram.

Un «contratiempo»

Celia Gorrita es la actual presidenta de la JLF. Ayer atendió a este diario y explicó que la presentación de Selgas fue una de las aplazadas por la dana:«Había un calendario, que se cambió para algunas fallas. Se pudieron acoplar las fechas, pero en este caso hubo un contratiempo». «Se lo comunicamos a la presidenta. Solo uno de los tres jurados podía estar y vimos que la solución era grabarla en vídeo. Los jurados vienen de fuera. Son 19 presentaciones. Al final, es un poco complicado», expresó.

«Hace por lo menos 10 años que los jurados vienen de fuera y desde el año pasado cobran. Entendemos el descontento. Es normal que todas las comisiones quieran participar en las mismas condiciones. Tienen razón y se ha intentado buscar la mejor solución. Creemos que es lo más justo. No podíamos llamar a un jurado paralelo», apuntó la portavoz de la JLF.

En el fondo del asunto está el premio de 600 euros que se da a la falla que coordiné la mejor presentación. Habrá que esperar a la entrega de premios de este año para conocer el desenlace concreto de este asunto.

El censo fallero de Xàtiva agrupa a una parte importante de la población de la capital de la Costera. Las 19 comisiones de la ciudad encienden la llama cada año y sus integrantes marcan en rojo en el calendario la fecha de celebración de las fiestas josefinas. Por ello, no es de extrañar que cada cierto tiempo se produzcan polémicas. El año pasado, seis presidentes de distintas comisiones pidieron por escrito a la presidente de la JFL que excluyera la carroza de su comisión tras creer que habían repetido montaje e incumplían las normas.

