El fervor por la Beata Inés abarrota Benigànim

Benigànim ha acogido estos días las celebraciones en honor a su patrona, la Beata Inés, la primera mujer de origen valenciano que fue beatificada. En el año en el que se cumple el 400º aniversario de la religiosa, la plaza del pueblo a la que da nombre se vio ayer literalmente abarrotada durante la solemne eucaristía que ofició el obispo emérito de Huelva, José Vilaplana Blasco. Fue el acto central de una jornada precedida por tímidas lluvias en las primeras horas del día. Sin embargo, las precipitaciones respetaron la cita religiosa.

Antes -y bajo las nubes y las escasas lluvias- se había organizado la «Despertà de l’Aurora» a las 4:30 de la madrugada, el posterior volteo de campanas, la «Despertà de tronaors» y la primera misa del día en la iglesia de la Beata, en el monasterio de las Agustinas Descalzas. El templo fue el escenario también de la «Missa de Comunió general». Y el preludio a la misa en la plaza fue una ofrenda floral.

Todas las sillas dispuestas para el público fueron ocupadas durante uno de los eventos más seguidos en los festejos patronales. Vilaplana elogió la imagen de la Beata, explicando que «fue una esposa de Cristo. Quiso ser totalmente para Cristo. Fue una mujer activa, que no rehusó ningún trabajo...».

Nacido en la localidad alicantina de Benimarfull, Vilaplana fue el conductor del acto religioso. Y también hizo una comparación entre la sociedad de antes y la actual. Y lo hizo utilizando la lengua valenciana: «Recuerdo cuando, en mi niñez, los niños ayudaban en las tareas de la casa. Recuerdo una frase que me dijo mi abuela una vez, cuando me pidió que le ayudara a entrar leña y le dije que no tenía gana. Me espetó: ‘En gana o sense gana, entres una branqueta, per amor a déu. I després, entres un altra...’. Acto seguido apuntó que «vivimos en una sociedad muy cómoda, donde la ‘gana’ manda mucho...», expuso. Al finalizar, se disparó el ya tradicional castillo de fuegos artificiales.

Benigànim honra a la beata inés / Perales Iborra

El naranjo plantado del revés

La influencia de la tradición y la figura de la Beata Inés en Benigànim es muy marcada. Uno de los puntos de la ciudad que recuerda a la religiosa es el naranjo -cercado por una valla- que se puede visitar dando un pequeño paseo desde la plaza a la que da nombre. Catalogado como uno de los árboles monumentales de la Comunitat Valenciana, ayer descansaba sin naranjas, algo habitual en esta época de año. La tradición apunta que el ejemplar fue plantado del revés por la Beata Inés durante su juventud, pero acabó creciendo con total normalidad. El árbol aún dura en la localidad de la Vall d’Albaida 400 años después. Cada año, grupos visitantes acuden al punto en el que se encuentra para verlo con sus propios ojos. Y, quizás, llevarse alguna hoja como recuerdo.

Otro de los eventos marcados en rojo por los residentes de Benigànim fue la procesión celebrada a partir de las cinco de la tarde. Cada año, la imagen de la Beata recorre las calles del municipio. La edición 2025 de las fiestas dedicadas a la Beata Inés es especial, ya que se cumplen 400 años de su nacimiento. Benigànim prepara diversos actos festivos para celebrar esta efeméride el próximo 9 de febrero, con una eucaristía presidida por monseñor Enrique Benavent, Arzobispo de Valencia.