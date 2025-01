EUPV reivindica el remanente de más de 1 millón de euros dejado en el Ayuntamiento de Barxeta

Desde el pasado 13 de enero, Vicent Mahiques (EUPV) dejó de ser alcalde de Barxeta debido a una moción de censura presentada de manera conjunta por el Partido Popular y SOM Barxeta (ERPV). Dos partidos ideológicamente opuestos, pero que se unieron en un pacto que desde EUPV consideran “contra natura” y también tildan de “moción del humo” por la “inconcreción” de los motivos que, a juicio del partido de izquierdas, en ella se exponen.

El ya exalcalde Mahiques asegura que “presentaron una moción llena de vaguedades, imprecisiones, divagaciones, etc pero ningún hecho concreto. Ees tan ambigua que bien se hubiera podido presentar contra EUPV en Barxeta o contra cualquier partido en Cuenca”, mantiene el regidor.

A través de un comunicado, EUPV defiende también que “a pesar de todas las zancadillas que nos han puesto siempre, dejamos un ayuntamiento muy saneado, con más de 1 millón de euros de remanente, con unos impuestos bajísimos en comparación con otras localidades similares. Por ejemplo, el agua no ha variado su precio desde el año 1992”.

Por otra parte, destacan que a lo largo de la actual legislatura se han aprobado un total de 9.951.372,36 euros en subvenciones y proyectos que se encuentran licitados, ejecutados o en periodo de ejecución.

“SOM no quiso ninguna área de trabajo”

Las pasadas elecciones dieron como resultado que los tres partidos contaran con tres concejales. Desde EUPV aseguran que se ofrecieron a pactar desde el inicio con el resto de formaciones para repartir las áreas de gobierno de una manera equitativa. Unas intenciones que no fueron posibles y que llevaron a que EUPV gobernara al inicio en minoría por ser la fuerza más votada. Al echar la vista atrás, desde el partido dirigido en Barxeta por Vicent Mahiques dicen que tenían la sensación, sobre todo por parte de SOM Barxeta, liderado por Dàrius Tortosa, de que el objetivo era “que Vicent Mahiques no fuera alcalde”. Y añaden “parecía que nos estaban perdonando la vida y que sí queríamos algo tenía que ser a costa de que Mahiques no gobernara”.

EUPV afirma que al principio de la legislatura “ofrecimos tanto a SOM como al PP formar parte del gobierno municipal y que ellos eligiesen áreas de trabajo, salvo las correspondientes a personal, economía, urbanismo y ciclo del agua que quedarían bajo nuestra responsabilidad, todas las demás áreas estaban a su entera disposición”. Unas negociaciones que dieron como resultado que el PP gestionara las áreas de Bienestar Social, Mujer y Mayores, así como la de Fiestas Patronales, sin formar parte del gobierno. Al respecto, desde EUPV recuerdan que “SOM no quiso ninguna delegación ni área de trabajo”. “A partir de ese momento, teníamos claro cuál iba a ser la política de SOM intentar por todos los medios a su alcance, sobre todo a través de bulos y medias verdades, presionando al PP y utilizando las redes sociales desprestigiar a Vicent Mahiques, no al Alcalde sino a la persona”, sostienen.

Desde EUPV explican que en 2023, desde después de las elecciones, se celebraron ocho plenos con 54 puntos, de los cuales, un 92,59% (50 puntos ) fueron aprobados por unanimidad y 4 puntos (7,41%) por mayoría, y en 2024 se celebraron 9 plenos con 58 puntos resolutivos los cuales en un 89,66% fueron aprobados por unanimidad, 5 por mayoría y 1 rechazado (el de los juegos infantiles).

Aseguran también que la moción, tal y como han reconocido desde el PP y desde SOM, se estaba preparando desde hacía ya varios meses. Al respecto, recuerdan la que se presentó en 1987 contra el entonces alcalde, Pepe Lorente (EUPV): “Si analizamos lo que ocurre ahora vemos que la historia se repite y cosas de la vida da la impresión que algunos lo llevan en su ADN eso de decir una cosa y hacer la contraria. Posiblemente tenían pensado iniciar la Censura no aprobando los presupuestos, pero la brutal avería del pozo aceleró el proceso”, expresan.

EUPV también mantiene que tanto desde SOM como desde el PP “se han dedicado últimamente a lanzar bulos”. Uno de ellos, indican, fue que en verano se había roto una bomba del pozo y no se había arreglado, "algo que se demostró falso, pues existía una factura de la reparación que todos los concejales debían conocer". Al respecto, desde EUPV aseguran que “el 23 de diciembre cuando las dos bombas de extracción de agua del pozo Ramonet l’esquilador y todos sus sistemas de arranque y control se quemaron, el alcalde Vicent Mahiques y su equipo de gobierno estuvieron al pie del cañón, de día y de noche haciendo guardia para que no desapareciese nada e intentar minimizar los efectos de tamaña avería”. Por el contrario, aseguran que “mientras tanto SOM y PP, ni preguntaron qué pasaba, eso sí en lanzar bulos y noticias falsas sí que se dieron prisa. En eso y en presentar la moción. Trabajar y preocuparse no, mentir y conspirar sí”, lamentan.

Otro de los “bulos” que desmienten desde EUPV es el hecho de que el alcalde estuviera ausente de sus responsabilidades. Como ejemplo, argumentan que de los 15 plenos de la legislatura actual, Mahiques ha faltado solo a dos, por motivos laborales. Por su parte, señalan que el cabeza de lista de SOM, Dàrius Tortosa, se ausentó en seis y su compañera María Pérez en cinco, en ambos casos por motivos laborales. Y ponen otro ejemplo: “El 29 de octubre día de la DANA, las lluvias torrenciales comenzaron aquí sobre las 4 de la mañana, aproximadamente entre las 5 y las 6 de la mañana tuvo una reunión telefónica con el Municipal y la Directora del CEIP Carles Salvador de tal manera que sobre las 7 de la mañana se hizo el bando anulando las clases para ese día. Mientras tanto, el PP, con Mazón a la cabeza, estaba desaparecido”, denuncian.

“¿Desajustes presupuestarios?”

Otro de los motivos de la moción de censura hace alusión a una “falta de planificación presupuestaria”. En ella se habla de “graves desajustes, con partidas sobrevaloradas o insuficientes”. Desde EUPV, por el contrario, alegan que “evidentemente que se llevan a cabo modificaciones presupuestarias mucho a a menudo. El presupuesto municipal parte de una estimación de ingresos y gastos que no incluye los imprevistos, subvenciones, mayores o menores ingresos, subidas de precios, reparaciones extraordinarias, cambios legales, etc. Y por tanto, se tiene que ajustar a las necesidades reales del municipio”. Al respecto, añaden que “a lo largo de la legislatura, en los plenarios hemos explicado el motivo de las modificaciones y se han aprobado todas por unanimidad, excepto la sustitución de los juegos infantiles del parque José Miguel Català i Jaime I a la cual la oposición en bloque se opuso”, matizan.

“No vamos a extendernos más, de momento, simplemente, desear al nuevo gobierno de coalición de Barxeta de SOM-PP muchos éxitos, pues si es así nos beneficiaremos todos, no obstante tenemos nuestras dudas, ya que sobre el odio y la mentira no se puede construir nada bueno”, auguran. Y concluyen: “Seguiremos trabajando para que en las próximas elecciones vuelva a haber un gobierno municipal de izquierdas y progresista, como siempre ha sido la voluntad de más del 60% de este nuestro pueblo”.