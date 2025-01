Nacho Sanchis: "El Dakar cada vez es más duro, no sé si volveré a participar"

El piloto de Enguera Nacho Sanchis ya descansa con los suyos, una vez finalizada su última participación en el Dakar, que tuvo lugar entre el 3 y el 17 de enero en Arabia Saudí. Este año ha quedado en el 81º escalón de la clasificación -de un total de 130-, aunque reconoce a Levante-EMV que no es algo que le preocupe: "No es algo que mire mucho, no sé si ha sido mi mejor resultado. Lo importante es acabar. Más aún para los pilotos que tienen un perfil amateur como el mío".

A sus 46 años de edad y siete días después de su última gran aventura sobre la moto, Sanchis hace balance de sus cinco participaciones en el Dakar: "En la primera rompí la moto en el tercer día, ya que no era un vehículo ideal para esta carrera. Luego ya vine con KTM. He finalizado varias ediciones. Lo peor fue la caída de 2023, cuando no pude ni empezar. Me lo pensé mucho, pero he querido venir en 2025 para quitarme 'el gusanillo' por lo que pasó entonces. Y lo he conseguido".

Consultado por la evolución de la prueba, el enguerino apunta que "creo que he notado una dureza superior en los últimos años, hay una evolución que vira en ese sentido. Y no es una apreciación mía, es algo que también pueden pensar el resto de compañeros. Hay etapas más largas, tanto en kilómetros como en tiempo, por ejemplo. O etapas que son de tipo maratón. Acabarlo ya es una hazaña, es cumplir el objetivo".

A su vez, Sanchis quiso lanzar una petición para que se haga "más caso" a los pilotos amateur: "Parece que para muchos solo corren los punteros y creo que, en nuestro caso, es incluso más meritorio acabar las etapas. No estaría de más que nos hicieran más caso".

Consultado sobre su vuelta a la prueba en la edición 2026, expone sus dudas: "No lo tengo claro. Este año ya no lo tenía, pero quería quitarme el mal sabor de boca de la última vez. Lo he vuelto a disfrutar, he superado mis miedos". "Es una situación que depende de muchos factores, como el económico. Yo tengo espónsores, pero solamente cubren la mitad de los 50.000 euros que me cuesta venir al Dakar. El resto lo he de aportar yo".

Preguntado sobre las razones que llevaron a un farmacéutico de Enguera a participar en una de las pruebas más duras del universo del motociclismo, Sanchis apunta a sueños desde joven: "Es una cosa que lo ves, que lo piensas, ya desde pequeño. Siempre he participado en pruebas de motociclismo. También probé en el mundo del rally. Luego, corrí una carrera en Marruecos que organizaban los responsables del Dakar. Y me animé".

"No sé cómo serán las futuras ediciones, pero es una prueba muy dura. Al final, aparte del vehículo y la financiación, también es muy importante la mentalidad. Se dan situaciones en carrera muy duras, con enlaces diurnos y nocturnos. Hay días que estamos todos los vehículos juntos corriendo y los adelantamientos de los coches son duros. Además, se puede romper el terreno y, entonces, la dificultad de la prueba se multiplica por tres", expuso Sanchis.