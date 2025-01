El Olímpic de Xàtiva recibe al Benigànim en la Murta

Tras tres partidos consecutivos como visitante el Olímpic vuelve este domingo a La Murta con un partido de rivalidad y contra un rival directo en la lucha por la promoción de ascenso a la Tercera RFEF. A las 16.30h se recibirá al Benigànim. El partido ha sido declarado Día del Club, el primero de los dos aprobados en Asamblea, y socios y no socios deberán abonar diez euros por su entrada.

Pese al gol encajado en el último momento en Dénia (2-2) el equipo vuelve a casa con siete de los últimos nueve disputados, y, según su entrenador, Jose Manuel Rueda, “con ganas, motivados por los resultados, en la línea que queremos seguir”. El técnico ha insistido en la transformación de la plantilla pues “veo un cambio en equipo, y la gente está comprometido, y se ven caras diferentes”.

Rueda ha advertido sobre el rival: “el equipo que viene es segundo, están haciendo las cosas bien, y tenemos que estar muy concentrados y evitar que hagan bien lo que saben a hacer. Es un equipo rocoso al que cuesta hacerle goles, que quiere el balón, con un centro del campo potente y rápido en las bandas”, ha manifestado en la previa.

Jugadores como Santi Villanueva o Mauro Melo se han incorporado al grupo, aumentado las opciones del once, once que no está claro dado que “todo el mundo está comprometido, entrenando bien, están en condiciones de estar en el once titular”.

Esta semana ha causado baja en la plantilla el portero Pablo Muñoz, quien desde la llegada de Rueda al banquillo no ha jugado minuto alguno. De momento no se ha incorporado otro portero.

Aunque la decisión es del preparador de porteros, Jose Martínez, todo apunta a que Josep, portero del B, estará en la convocatoria.

El club ha avanzado que la próxima semana se pueden incorporar dos jugadores, los dos ofensivos, uno de ellos delantero centro, con los que se completarían las fichas disponibles.

A la afición el entrenador le ha pedido “que venga, que nos apoye, que el equipo necesita su apoyo, acabamos de iniciar la segunda vuelta y queda mucho y se ha visto que el equipo, sin la afición, no es nada”.

A la conclusión del partido (19.00h) se jugará el partido entre el Olímpic B y el líder invicto en la Segunda FFCV, el CD Enguera. La próxima semana el Olímpic volverá a jugar en casa recibiendo al Carcaixent.