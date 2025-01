El criterio de Xàtiva en Fitur

Al margen del “politiqueo”, de unos y otros, dependiendo que sus partidos, de los que reciben las consignadas de obligada exposición en el circo mediático de la actualidad en un escaparate como la Feria Internacional de Turismo de Madrid, FITUR, gobiernen o sean oposición, cabe la reflexión sobre el criterio experto y profesional de la asistencia a un certamen de estas características para una ciudad histórica y monumental como Xàtiva que debería aspirar –o eso sería lo deseable- a convertirse en un auténtico destino turístico.

¿Y cuál es el criterio de la asistencia de Xàtiva a la feria internacional turística por excelencia desde hace años? Pues, la verdad, es que es difícil conocerlo, dados los continuos vaivenes respecto a la presentación de supuestos productos turísticos como el Festival Nits al Castell, que, en la edición anterior, en el cumplimiento de un veinticinco aniversario que se quería reforzar, no estuvo presente. Este año se hace hincapié en una declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la celebración del Corpus Christi de la que ni siquiera se ha publicado su incoación por la administración cultural autonómica, y en la declaración de la Semana Santa Setabense como fiesta de interés turístico autonómico que aún no ha sido declarada como tal. Se echa de menos, ya no un mejor criterio, sino un criterio, un criterio experto y profesional.

En los círculos turísticos profesionales, en el ámbito de la feria FITUR, se tiene muy claro que la asistencia a la feria es un esfuerzo, que debe haber sido programado con bastantes meses de antelación -y tras un exhaustivo balance de lo conseguido tras la presencia en la edición anterior- que conlleva, además, desarrollar una buena y completa agenda para hacer crecer la red de contactos, conocer nuevos proveedores y clientes y fortalecer las relaciones comerciales con los ya existentes, multiplicando las oportunidades. También para conocer las nuevas tendencias del mercado, y “ponerse al día de todo el sector turístico” gracias al programa de conferencias y jornadas técnicas. Todo ello, bastante alejado de la preparación y la acción de los responsables municipales del ayuntamiento de Xàtiva cuando deciden asistir al certamen.

Y las preguntas se repiten, año tras año, sin una respuesta especifica y detallada más allá de las vaguedades y los datos genéricos ofrecidos. ¿Se ha acercado la delegación municipal turística setabense, encabezada por el alcalde y la concejala de turismo, a hablar con responsables de municipios históricos y monumentales como Morella, Segorbe, Requena, Sagunto, Villena y Orihuela, en la Comunitat Valenciana para conocer sus inquietudes y proyectos? ¿o, en otros pabellones autonómicos, a los espacios de ciudades históricas de Castilla y León, Andalucía, Cataluña Navarra o Euskadi, por ejemplo? ¿Han buscado encuentros profesionales en los estands de cadenas hoteleras de prestigio con establecimientos con encanto en conjuntos histórico-artísticos; ¿con las empresas públicas Paradores y -en el apartado de trenes turísticos- Renfe, o conocido ejemplos de buenas prácticas en la red de pueblos bonitos de España ya consolidadas tras muchos años de funcionamiento y éxito? ¿Se han acercado a los touroperadores nacionales y extranjeros, y compañías de cruceros en puertos de Valencia y Alicante, que trabajan en destinos como Valencia y la Costa Blanca, con récord en la temporada 2024 de visitantes, y situados a una hora aproximada de Xàtiva por buena autovía y comunicación por ferrocarril?

Ha habido quejas por la pequeña y discreta mesa ofrecida a Xàtiva, pero ¿se ha aprovechado a fondo, -teniendo en cuenta que FITUR se celebra hasta el domingo, más allá del día y medio en el que acuden las autoridades locales setabenses-, para realizar el mayor número de contactos, reuniones profesionales y acompañamiento a posibles empresas turísticas de Xàtiva? Seguro que es más fácil y cómodo pasarse dos días en Madrid, a gastos pagados por los contribuyentes setabenses, con un argumentario político trasladado por otros, en lugar de buscar, antes, durante y después, la efectividad, justificación y promoción de la oferta turística de la ciudad de Xàtiva en este escaparate turístico internacional, y más teniendo tan graves carencias no solucionadas en la oferta de la ciudad, como los 13 bienes inscritos en la Lista Roja de Patrimonio Español en peligro de la asociación Hispania Nostra.