El Ahora vóley Xàtiva femenino planta cara al líder Tenerife pese a la derrota

Las jugadoras del Ahora Vóley Xàtiva femenino lucharon lo indecible contra el líder e imbatido Tenerife Cuesta Piedra pese a la derrota por 0-3 (19-25/21-25/15-25), en un partido correspondiente a la jornada trece de la segunda categoría del voleibol español. El encuentro fue disputado el pasado sábado en el Pabellón de Voleibol setabense. "Sin duda, es uno de los mejores equipos que ha pasado por la pista de Xàtiva en esta temporada, con jugadoras experimentadas que justifican el porqué de su liderazgo y son candidatas el ascenso a la liga Iberdrola", apuntan desde el club de Xàtiva.

Las de Xàtiva trataron de no perder el ritmo al partido, lucharon lo indecible, cometieron errores no forzados, pero también tuvieron jugadas emocionantes, muy disputadas que acabaron con acierto. En el primer set ambos conjuntos comenzaron cometiendo errores no forzados y el marcador permaneció igualado (4-4). Se adelantaron las de Tenerife, pero las de Xàtiva no le perdían el ritmo al partido (10-10) e incluso se ponían por delante (12-11). Se adelantan de nuevo las canarias por 12-15 provocando el tiempo muerto de las locales. A partir de aquí la distancia fue incrementando, a las de Xàtiva les costaba mucho más hacer el punto, con buenas defensas de las visitantes, que gestionaron bien las distancias conseguidas hasta el final. Un buen arranque del conjunto canario en la segunda manga les hizo cobrar ventaja (1-4), aunque las de Xàtiva trataban de mantener su dinámica de juego, logrando la igualada (5-5).

De nuevo se repite el guion, se adelanta el Tenerife 6-9 y vuelven a empatar las de Xàtiva 10-10. El saque de la brasileña Ifoma Monteiro desestabiliza al equipo setabense, que no encontraban la manera de pararlo (10-15), obligando al tiempo muerto del equipo setabense. De nuevo las canarias gestionaron bien la ventaja, pero el esfuerzo de las de Xàtiva no pararía y consiguieron recortar las diferencias casi al final (20-23) poniendo un punto de emoción, con buenas jugadas. Sin embargo, el Tenerife impuso su calidad y ganaron 21-25. En el tercer set comenzaba de nuevo fuerte el Tenerife (7-14) trabajando intensamente en ataque y en bloqueo, pero las de Xàtiva volvieron al guion de luchar, y con buenos ataques recortaron diferencias. Lo máximo que pudieron acercarse fue al 14-15, en ese momento aún se abrían esperanzas de luchar por el set, pero las canarias volvieron a imponer su ley con claridad en un último arreón final.

Jugaron por las de Xàtiva: Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Camila Belaunzaran. Máximas anotadoras por el Tenerife: Lucy Ifoma (17) y Phoebe Bell (11). Por las de Xàtiva: Paulina Peruga (12), Taina Ferrer (8), Iasmin Cojocariu (8). Proxima jornada: Viaje a Almería para luchar contra un rival directo en el Pabellón Moisés Ruiz a las 20 horas.

Derrota del equipo masculino

El Familycash Xàtiva VB masculino rompió la racha positiva de los dos últimos partidos y perdieron en el campo del CV Ibiza por 3-0 (25-23/25-17/25-20) en un partido vibrante correspondiente a la jornada trece de la segunda categoría del voleibol español, disputado el pasado sábado en el pabellón de voleibol Es Viver de Ibiza. Después de estos resultados los de Xàtiva se encuentran a 7 puntos del cuarto clasificado: Indescar Zaragoza, pero a 8 puntos de las posiciones de descenso, por lo que los próximos partidos serán cruciales para las aspiraciones de los de Xàtiva. En el primer set arrancaban mal los setabenses (5-1), pero lograron invertir la tendencia al recuperar su nivel de juego (10-10). Con este marcador ninguno de los dos equipos arriesgaba en exceso. Los de baleares consiguieron una ligera ventaja, pero se llegó al tramo final con empate 21-21. Un final emocionante que ganaron los locales por 25-23 y que probablemente marco el devenir del encuentro. Si el primer set fue igualado, el segundo siguió por el mismo camino.

Ninguno de los dos equipos conseguía despegarse del otro y el mando en el marcador se iba alternando, los de Xàtiva encadenaron una serie de acciones positivas y se colocaron por delante (13-14) en otro momento crucial que acabaron desperdiciando (16-14), provocando el tiempo muerto de los visitantes. El Ibiza arreciaba en sus ataques, que fueron muy efectivos en este tramo (20-15), lo que anuló el margen de reacción de los de Xàtiva, que quisieron, pero no pudieron. En el tercer y último set, transcurrió, de nuevo, con bastante igualdad, pero con ligera ventaja local (15-14). Los de Xàtiva lucharon lo indecible y consiguieron empatar (20-20), en otro momento clave para ellos, aunque dos acciones positivas del Ibiza rompieron la igualdad (22-20). Los dos tiempos muertos consecutivos de los técnicos del Xàtiva no fueron suficientes para parar a las locales, que estaban en racha, y finalmente conseguían ganar por 25-20.

Máximos anotadores de CV Ibiza: Cardona-Bacle 17, Andrei Preda (12). Por el Xàtiva: Máximo anotador Sergio Crespo (9), Pol Benlliure (8), Nadir neme (8). Jugaron por el Xàtiva: Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Matías Romero, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Rubén Martínez. Próxima Jornada, los de Xàtiva reciben al Mediterráneo de Castellón en un partido muy importante para las aspiraciones de los setabenses, próximo sábado a las 19:15 horas.

Resultados ligas regulares categorías de base

Nuevas Victorias en las primeras divisiones autonómicas. El Ahora Voley Xàtiva juvenil femenino de primera división ganaban por 1-3 en la cancha del CV Dayanueva, sumando unos nuevos tres puntos que las consolidan en la segunda posición de la tabla clasificatoria del grupo de acceso a la Final autonómica de máximo nivel. Victoria del senior femenino en la segunda división autonómica por 3-0 ante el Cid Campeador de Valencia, sumando tres nuevos puntos que las consolida como lideres. Derrota del Juvenil femenino de la segunda división autonómica por 0-3 ante CV Sant Joan.

En los Juegos deportivos de la Comunidad Valenciana, dos victorias importantes para los equipos infantil y cadetes femeninos de la primera división. El Xàtiva voleibol verde ganaba con contundencia al CV Valencia por 0-3 y sigue líder del grupo autonómico de primera de acceso a la Final Autonómica. Victoria del Infantil femenino Carralero Xàtiva de primera por 0-3 contra CV Valencia, e igualmente, en estos momentos, son líderes del grupo de acceso a la Final Autonómica.

El Xàtiva cadete masculino en la primera división tuvo jornada de descanso. Derrota en la segunda división cadete femenino del Xàtiva en Elche por 3-1. Victoria del Carralero Infantil femenino de la segunda división por 1-3 en la cancha del Salesianos de Elche.