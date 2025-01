Un concejal de Llanera retira su apoyo a la escisión del Colegio Rural y pide una consulta vecinal

Que la decisión se adoptó con la unanimidad de toda la corporación municipal es el principal argumento que ha empleado hasta ahora el alcalde de Llanera de Ranes, Vicente Lluch, para defender la escisión de esta localidad del Colegio Rural Agrupado (CRA) La Costereta tras décadas compartiendo proyecto educativo con las pequeñas poblaciones vecinas de Torrella, Cerdà y la Granja de la Costera.

Este argumento, sin embargo, ha comenzado a tambalearse. El regidor de la Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en el Ayuntamiento de Llanera, Vicent Martínez, ha rectificado su voto inicial favorable a la medida en el pleno municipal y se ha desmarcado este lunes de la declaración de independencia escolar a través de un escrito presentado en el consistorio en el que pide que se celebre una consulta para preguntar a los vecinos si mayoritariamente están de acuerdo con la idea de separarse del CRA.

Martínez justifica el paso adoptado por el "ambiente popular" que existe en el pueblo, puesto que, a su juicio, "parece que la gente no está muy de acuerdo con este tema". "Creo que debemos preguntar a la gente y que el pueblo se pronuncie, para no decidir cosas que puede que no sean interesantes para Llanera", mantiene el concejal independiente, que de momento no quiere realizar más declaraciones para "no echar más leña al fuego". Únicamente apunta que "hay un movimiento de bastante gente" que no sería partidaria de la decisión adoptada por el ayuntamiento, gobernado por Ciudadanos (Cs).

El alcalde de Cerdà, José Luis Gijón, ha interpretado el movimiento de este concejal como un síntoma de la "división" que ha comenzado a instalarse en la corporación de Llanera ante el temor a las posibles consecuencias negativas que podría acarrear la ruptura del CRA en los municipios afectados.

Gijón ha criticado que la Conselleria de Educación haya iniciado el procedimiento para dar vía libre a la creación de un colegio exclusivo de educación infantil y primaria para Llanera de Ranes (aunque la decisión no es definitiva) sin un estudio para valorar en profundidad sobre las repercusiones de la medida, sin tener en cuenta al Consell Escolar del centro, ni la opinión de la Asociación de Familias de Alumnos (AFA), ni el hecho de que Torrella y la Granja de la Costera son municipios en peligro de despoblación. "Se ha iniciado el procedimiento de una forma muy extraña y rápida", sostiene el alcalde de Cerdà en declaraciones a la Ser.

Cerdà niega las malas condiciones de su aulario

El ayuntamiento de esta localidad ha desmentido a través de un video las críticas del alcalde de Llanera de Ranes sobre las supuestas malas condiciones del aulario de Cerdà. También ha negado que el pueblo vecino "pague más" para mantener el Colegio Rural y ha afeado a su homólogo de Llanera la falta de diálogo.

Tanto Cerdà como Torrella y la Granja de la Costera han manifestado su voluntad de mantenerse en el CRA, aunque la salida del principial municipio que sustenta este centro rural conllevaría una reorganización de los aularios que podría comportar una reducción de maestros y la fusión de alumnos de cursos distintos en clases mixtas, según han advertido las familias y los ayuntamientos contrarios a la escisión.