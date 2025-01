Se incendia una zona de pinar cercana al instituto de Albaida

Esta tarde se ha registrado un incendio en una zona de pinos emplazada en la localidad de Albaida, en una parcela cercana al instituto José Segrelles. Tras recibir los primeros avisos sobre las 17:50 horas de la tarde, las autoridades han movilizado varios medios de extinción hasta la zona: una autobomba, una unidad de bomberos forestales y dos dotaciones del Consorci de Bombers.

El alcalde Juan Carlos Roses ha atendido a Levante-EMV y ha explicado que el foco se ha situado en una zona situada por encima del centro educativo: "Se ha quemado una zona de pinar situada por encima del instituto. De momento, la situación está controlada y los medios movilizados están trabajando ya sobre la zona. No se ha tenido que desalojar ninguna vivienda y no habrá que hacerlo a no ser que las llamas se reaviven". El primer edil también ha confirmado que se desconocen las causas de lo sucedido. Una vez apagadas las llamas, será el turno de los investigadores especializados para dirimir las condiciones en las que se ha originado la aparición del fuego.

Las llamas han afectado a una zona de pinar situada junto al instituto de Albaida. / Levante-EMV

El incidente se ha registrado en una jornada marcada por la alerta naranja ante fuertes rachas de aire, que según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) podrían superar los 90 kilómetros por hora en zonas de interior. Las comarcas de la Costera, la Vall d'Albaida y la Canal se encuentra bajo dicha alerta.