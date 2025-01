Un SOS para salvar las pinturas del siglo XVIII de la «joya» del gótico valenciano

Suele ocurrir cada 17 de enero. A las cinco de la tarde. Un rayo de sol entra por un orificio excavado en la piedra e ilumina la faz de la talla de Sant Antoni que descansa en la ermita a la que da nombre en Bocairent. El «miracle» suele atraer a una notable cantidad de visitantes, aunque lleva dos años sin producirse debido al mal tiempo. En 2023, las nubes aparecieron de repente cuando la multitud ya se congregaba dentro del edificio religioso. Este año, el mal tiempo ya dejaba claro días antes de que no iba a producirse. «Solamente vine yo el viernes 17 de enero. Y no entró el rayo de sol. El 18, un día después, sí lo hizo, pero se desvió un ‘ditet’, ya no es lo mismo. Eso demuestra que quién construyó la ermita lo hizo con el propósito de que ocurriera y con cálculos matemáticos». Quién habla es Eladio Molina, que desde 2013 forma parte de la junta encargada de velar por el inmueble emplazado a las afueras de la población de la Vall.

«La ermita es propiedad de la parroquia, pero nosotros lo hacemos todo de forma voluntaria. Desde 2013 hemos recaudado unos 40.000 euros y los hemos invertido en renovaciones estructurales, como la impermeabilización de la cubierta. Ahora, querríamos empezar por las mejores estéticas», prosiguió Molina.

Así, han dispuesto una partida de 6.000 euros para actuar en las pinturas y otros elementos que hay junto al ábside. Son conscientes de que necesitan muchos más recursos para realizar una rehabilitación integral: «Destinamos todos los fondos que podemos. Lo que hemos sacado en la venta de papeletas para el sorteo de este año irá a para al proyecto de la pintura. Llevamos mucho tiempo buscando subvenciones, pero es imposible. Si esta ermita estuviera cerca de València sería otro cantar, pero los pueblos estamos un poco abandonados», prosiguió.

«Fui a la fundación Hortensia Herrero y presenté el proyecto, me atendieron bien, me dijeron que me contestarían y no me han dicho nada aún. Lo hemos intentado con subvenciones de la conselleria y no ha podido ser de ninguna de las maneras. Ojalá apareciera alguien, un filántropo y nos ayudara. Con una partida adecuada dejaríamos la ermita perfecta. Hablamos de un edificio de 1504, la única del gótico valenciano en toda la comarca», concluyó el portavoz de la junta.

"Todos los años contamos con 20 'majorals', elegidos por sorteo. El sábado más próximo a Sant Antoni celebramos la fiesta, pero el día de antes hacemos una hoguera, luego celebramos el día. Antiguamente, teníamos un pan grande y se repartían a porciones, por eso se llaman 'les tallaes'. Desde la pandemia, las raciones son individuales. Hasta ahora hemos recaudado con las fiestas y con todo lo que hacemos. Vendemos papeletas de 50 céntimos para un sorteo. En trece años hemos invertido todo lo posible en aspectos estructurales. Se han priorizado las obras de mantenimiento más importantes, ya que con goteras y humedades no se podía hacer nada en las pinturas. Nuestro objetivo final es restaurar toda la ermita", comentó el voluntario.

La ermita solamente se abré en ocasiones especiales: "Vengo a veces a ventilar en verano. Este año hemos celebrado dos bodas de oro de parejas que viven cerca. Todo lo que podamos sacar es para la ermita".

En busca de la financiación para restaurar las pinturas de la ermita de Sant Antonio en Bocairent / Perales Iborra

Once pinturas con escenas de la vida del santo

En total, hay once pinturas con escenas de la vida de Sant Antoni que necesitan una rehabilitación, además de otros elementos.

En 2002, se actuó en dos de ellas, que estaban tapadas por un encalamiento posterior y se han conservado mejor que el resto. Los trabajos fueron realizados por expertos de la empresa local «Taller D’Art I Restauració». Lorena Morillas es una de las expertas que ha trabajado en la ermita:«En 2002 se hizo una restauración en pinturas del presbiterio y en el muro oeste. Estaban mejor conservadas porque creemos que en el siglo XIX se encalaron, no sabían que existían y estaban tapadas. La cal hizo de elemento conservador. Ayudó». «La intervención de 2002 fue de restauración de las pinturas. No se tocaron nervaduras o capitales, por ejemplo. Han pasado más de 20 años y ahora requieren mantenimiento para que no se pierda la intervención. También vamos a estudiar para determinar qué había en la decoración original del siglo XVIII». «Lo ideal sería trabajar en toda la ermita, pero es difícil calcular cuál sería el presupuesto necesario. Nosotros nos vamos adaptando a lo que pueden aportar, siempre poniendo todos algo de nuestro lado. Llevamos muchos años luchando. Y seguiremos», comentó Morillas.

"Ahora vamos a retocar pinturas del fondo, restaurar las que salieron pinturas y vamos a hacer un estudio previo de otros elementos. Tenemos el taller en el pueblo y queremos hacerlo, queremos ayudar, vemos la finalidad del proyecto. El andamio lo aportará la parroquia, por ejemplo, cada uno aporta lo que puede. Es díficil calibrar una cantidad de dinero necesaria, se tendría que estudiar un presupuesto. La restauración de cada pintura podría ser de varios miles de euros. Hablamos de pinturas del siglo XVIII que tienen muchas intervenciones. La ermita es gótica, del siglo XVI, aquí en Bocairent la particularidad principal que tiene es que se conserva íntegra la estructura arquitectónica gótica. Generalmente en el patrimonio valenciano se redecoran los templos según van pasando las épocas", comentó al experta.

"Llevamos muchos años ayudando en lo posible. Desde la primera intervención. Hemos trabajado con la junta y buscado financiación. Se ha tenido que invertir en las cubiertas y solventar los problemas estructurales. Ahora vamos a entrar, poco a poco, en el tema más estético y decorativo. Hemos presentado proyectos, hemos pedido subvenciones... pero, de momento, no han llegado. Todo lo que se ha hecho ha sido con fondos propios, pellizco a pellizco, hay mucho que hacer. Hay que restaurar las pinturas, hay un banco corrido que es un añadido al siglo XX, hay pilastras góticas... hemos hecho catas para ver la base original y el pavimento original sigue ahí. Encima hay un pavimento hidráulico que produce humedad por capilaridad, por ejemlo", prosiguió Morillas.

"El objetivo final está claro, llevamos 20 o 25 años intentando hacer cosas en la medida de lo posible. Seguiremos trabajando, hay mucho que hacer", finalizó la experta.

