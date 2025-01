Moixent investiga porqué se quemó antes de hora la hoguera de Sant Antoni

El Ayuntamiento de Moixent ha anunciado sus intenciones de investigar las causas que ocasionaron que la hoguera de Sant Antoni que se instaló en la población de la Costera se prendiera antes de tiempo y con los bomberos sin haberse preparado.

Así lo han confirmado en los perfiles oficiales del consistorio en redes sociales: «En atención a la situación vivida con el encendido de la hoguera, que se produjo antes de tiempo por personas no autorizadas, y sin la plena disposición y atención de los bomberos tal y como estaba prevista la autorización que se disponía por su celebración, el Ayuntamiento realizará un análisis de las imágenes retransmitidas para determinar las posibles responsabilidades. Sentimos las molestias producidas a todas y cada una de las personas que se hayan podido ver afectadas, dado que los actos no se desarrollaron como estaban previstos. Mil disculpas!». Los actos celebrados en torno a la hoguera de Sant Antonio en Moixent se recuperaron el año pasado, tras varios ejercicios sin coordinarse en el municipio.

No todos los presentes se dieron cuenta de lo que ocurría. José Vicente Chorques, presidente de la Comisión de Fiestas de la localidad, atendió ayer a Levante-EMV y explicó que se enteró de lo ocurrido al ver la publicación realizada por el consistorio: «Nosotros estábamos en la parte de la barra, nos encargamos del tardeo. No vimos nada, quizás fue un fallo de comunicación...», expuso.

Imágenes en Youtube

En el vídeo colgado en la red social Youtube -que se puede consultar antes de estas líneas- se puede observar como la hoguera está preparada y más de siete personas se acercan con mechas en diferentes instantes para encender varios focos. Sin embargo, el camión de los bomberos aún se encuentra en una esquina cercana y no se ve a ninguno de los profesionales de extinción en el momento en el que la hoguera prende. Los bomberos acceden al lugar cuando las llamas ya están muy vivas y comienzan a refrescar la zona con una manguera cuando el foco ya está totalmente encendido. No parece una acción muy coordinada entre los responsables del evento y los especialistas en extinción de incendios desplazados. Las exigencias sobre la preparación de este tipo de actividades se han endurecido en los últimos tiempos. No en vano, en la hoguera de Canals se ha introducido el uso de lonas ignífugas por precaución, por ejemplo. Y en las Fallas también se estudia cada «cremà» con lupa.