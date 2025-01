La Diputación anuncia que los trabajos de regeneración forestal tras el incendio de Montitxelvo "concluirán en dos meses"

El presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó, acompañado por la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, y el diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, ha visitado este viernes en Terrateig una de las zonas de trabajo de regeneración forestal que está coordinando la institución provincial en la superficie afectada por el conocido como ‘incendio de Montitxelvo’ que tuvo lugar en noviembre de 2023.

Mompó ha anunciado, ante la alcaldesa de Terrateig, Silvia Ferrer, y los alcaldes de Montitxelvo y Castellonet de la Conquesta, Jesús Bataller y Juan Espinosa, que “según las previsiones de las empresas que están llevando a cabo los trabajos, a finales de marzo habrán concluido las labores en ocho de las nueve zonas de actuación; y la que resta lo hará en mayo”. “El objetivo que nos marcamos fue claro y continúa guiando nuestra actuación: devolver a estos municipios su riqueza paisajística y medioambiental, recuperar la esencia de su entorno natural y garantizar que la tragedia del incendio no marque el destino de la zona, sino su capacidad de renacer”.

Asimismo, el presidente Mompó ha explicado que es necesario “respetar el proceso natural para que la regeneración no sea artificial, lo que a veces provoca que los tiempos no sean tan rápidos como nos gustaría”. En palabras del máximo responsable provincial, “podemos empezar a soñar no solo con recuperar la zona, también con mejorar este territorio que es el bien más preciado que tenemos los municipios, aprovechando las necesidades urgentes tras catástrofes que no podemos evitar y que nadie deseamos”.

Por su parte, la vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha destacado la importancia de la colaboración institucional a la hora de “actuar con mayor eficacia y rapidez por el bien de las personas, como se pone de manifiesto en situaciones extremas como este incendio o más recientemente la dana”. Coincide con Enguix el presidente, que apuesta por “una Diputación útil que colabora con otras instituciones, como en este caso con la Generalitat en asesoramiento técnico y los ayuntamientos que han facilitado las autorizaciones, sin cálculos políticos y trabajando por el bien común”.

Análisis técnico y contratos de emergencia

El diputado de Medio Ambiente, Avelino Mascarell, que también encabeza el área provincial de Desarrollo Rural, incide en “el impacto de este suceso en unos municipios que ya venían abordando el reto de la lucha contra la despoblación, y ahora se les ha sumado el de la recuperación ambiental, tras arrasar el fuego gran parte de su entorno natural”. Los alcaldes, por su parte, han aplaudido la decisión de empezar la regeneración por los accesos y han destacado la rapidez fruto de la colaboración entre administraciones: “no se ha perdido ni un minuto”.

El pasado mes de julio, el presidente Mompó firmaba el decreto que permitió adjudicar los trabajos de actuaciones inmediatas de regeneración forestal y ambiental a nueve empresas del sector medioambiental coordinadas por el área de Medio Ambiente. De esta manera, se iniciaba el proceso de intervención para recuperar la cubierta vegetal y el valor paisajístico de la zona afectada, una vez concluido el análisis técnico de daños que establecía la estrategia de actuación.

Para la elaboración de este documento se ha trabajado de manera coordinada con los ayuntamientos afectados y la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, como Administración forestal. Así, las actuaciones programadas parten del ‘Informe sobre el Impacto del Incendio Forestal de Montitxelvo’, emitido por la Fundación CEAM, dependiente de la Generalitat Valenciana, y que realiza un profundo análisis del impacto del fuego en las más de 2.300 hectáreas que ardieron en el incendio.

Actuaciones en ocho municipios

Las labores de restauración ambiental postincendio se están llevando a cabo en los términos municipales de Ador, Aielo de Rugat, Alfahuir, Castellonet de la Conquesta, Llocnou de Sant Jeroni, Montitxelvo, Terrateig y Villalonga, en las comarcas de la Vall d’Albaida y la Safor.

En todos los casos, el objetivo final es la recuperación de la cubierta vegetal y el valor paisajístico de la zona afectada. Para ello, se incide en la “prevención de los fenómenos erosivos a fin de mantener el suelo que será el soporte de la próxima cubierta vegetal; el fomento de la recuperación de la fauna silvestre y la flora autóctona; la disminución del flujo superficial de aguas a fin de evitar daños en zonas exteriores al monte; y la defensa de las masas forestales de las plagas y enfermedades”.

Para ello, se está mejorando la transitabilidad de los caminos forestales, y también se apean los árboles quemados fomentando su aprovechamiento para la construcción de barreras antierosión en las laderas. De manera paralela, se están construyendo diques y restaurando la mampostería de bancales cuando existe riesgo de erosión o desmoronamiento. Por otro lado, las actuaciones incluyen el tratamiento o extracción de pies que supongan un riesgo fitosanitario y la construcción de infraestructuras para el fomento de la fauna silvestre.

Por su parte, los ayuntamientos se están encargando de las autorizaciones de la propiedad de las parcelas forestales y de la propia Generalitat, como administración competente en materia de planificación y gestión forestales. Cuentan con el apoyo de los servicios técnicos de la Diputación para la identificación de titulares de los terrenos, redacción y envío de comunicaciones, publicaciones de edictos y preparación de la documentación necesaria.