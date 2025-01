La visión del horror nazi de Artur Heras llega a Xàtiva

Artur Heras (Xàtiva, 1945) vuelve a traer a su ciudad natal parte de su obra con la llegada a la capital de la Costera de la muestra «Halt. Imatges que pensen», que reúne más de 200 trabajos suyos en cuatro grandes espacios expositivos de la ciudad: Sant Domènec, los museos de Bellas Artes – Casa de l’Ensenyança y l’Almodí y la ermita de Sant Feliu.

La iniciativa ya ha visitado urbes como Bremen, Frankfurt, Perpiñán y Valencia. Tal y como ha comentado Anacleto Ferrer -comisario de la exposición-, «en cada una de estas ciudades la exposición se ha desplegado en espacios de gran significado y valor arquitectónico. Tal y como ocurre ahora en Xàtiva». El propio Heras participó en la presentación de la cita y comentó que el municipio setabense es un gran escenario al que traer sus obras: «Siempre he tenido la intención de que las exposiciones no se desarrollen en un espacio cerrado, sino que interactúen con el paisaje. Y el paisaje y la historia de Xàtiva son un jardín de patrimonio arquitectónico».

Heras defendió que «es un lujo realizar un recorrido por espacios históricos que, en general, son desconocidos» y destacó el caso de Sant Feliu: «Fui yo quién tuvo la idea. Es un rincón espectacular. En muchos de estos trabajos he partido de fotografías, que es un arte esencial en el tiempo que vivimos. Hablamos de testimonios duros y distintis de épocas oscuras. Y yo he querido traducir la realidad en mis cuadros. Creo que había un mensaje potente, que no necesitaba añadir nada más».

Así, para la exposición ya inaugurada en Xàtiva -que se podrá visitar hasta finales de abril- el artista setabense ha traído obra reciente:«Esta exposición ha ido evolucionando con el tiempo. Hay elementos comunes con las otras, pero también hay nuevos».

«Halt» significa alto en idioma alemán y el espectador se encontrará con trabajos de todo tipo -pinturas, dibujos, esculturas, información documental e instalaciones artísticas- que remiten a la época oscura del horror nazi y los totalitarismos, desgraciadamente con una clara conexión con la actual realidad. Contundentes retratos de personas desaparecidas, expatriadas y deportadas se entremezclan con esculturas menos realistas, como la escultura coronada con dos alas de ángel titulada «Del vol de la història» (2020).

El autor nacido en Xàtiva agradeció el apoyo de las Universitat de València (UV), el Ayuntamiento de Xàtiva y la Diputación de Valencia:«Se debe valorar a las instituciones que ayudan a que la cultura sea libre, como el agua clara, en los tiempos actuales».

Roger Cerdà, alcalde de Xàtiva, también expresó su agradecimiento a Artur Heras «por poner el nombre de Xàtiva en el mapa cultural con cada nueva creación y por regalarnos esta experiencia estética e intelectual única».

Natàlia Enguix, vicepresidenta de la Diputación, estuvo presente en la presentación y explicó que «es importante contar la historia de forma completa para que la conozcan generaciones presentes y futuras y puedan aprender de los errores, que es lo que hace el artista en esta exposición de carácter progresista que, no obstante, no trata de aleccionar a nadie, sino facilitar la comprensión de lo que fue el horror nazi».

Un completo itinerario artístico La muestra "Halt" se desarrolla en un total de cuatro espacios diferntes. En Sant Domènec se pueden encontrar, a lo largo del claustro, esculturas como «Del vol de la història» (2020), una escalera coronada por dos alas de ángel, o exquisitos retratos a lápiz de algunas personas que sufrieron el horror nazi en los campos de concentración. El imponente espacio está presidido por «Capgirat, (l’évidence éternelle)» (2018), una pieza de grandes dimensiones ubicada al fondo de la sala. Por otro lado, en el museo de Bellas Artes se encuentran, entre otras obras, el «muro de palabras» (2024) y referencias al bombardeo de Xàtiva, como el cuadro «La Mona i el Savoia Marchetti» (2024). En el patio del museo del Almudín se expone un lienzo con la imagen gráfica de esta exposición, mientras que en la iglesia de Sant Feliu se podrá contemplar una pieza en homenaje a Josep de Ribera.

Por otro lado, el concejal de Cultura, Alfred Boluda, ha expresado que «hoy culminan muchos meses de dedicación y trabajo, y podemos decir que estamos contentos y satisfechos de poder disfrutar de esta extraordinaria exposición en Xàtiva, que recorre momentos dolorosos y traumáticos del pasado y presente europeos y también setabenses. El artista nos interpela y, al mismo tiempo, nos interroga sobre el concepto del mal y su persistencia. Un mal que, lejos de haber desaparecido, sigue estando muy presente».

El comisario de la exposición, Anacleto Ferrer, ha explicado que «Heras es un pintor de ideas. Sus imágenes no solo reflexionan sobre la realidad de la que emergen o sobre las tradiciones plásticas a las que aluden, sino que también meditan sobre su propia condición de imagen», y ha destacado que «Heras no busca conmover ni agitar, sino entender, comunicar e interpelar».

Por último, la profesora y Directora del Servicio de Cultura Universitaria, Adela Cortijo, ha indicado que «estas exposiciones sobre memoria histórica no son solo huellas del pasado, sino que poseen una consideración estética para que ciertas situaciones, ojalá, no vuelvan a repetirse nunca». Cortijo ha recordado que «esta muestra se expuso en la NAU con una gran acogida, ya que supone una reflexión pertinente sobre la ocultación de la violencia patente en todos los regímenes dictatoriales, que se han intentado borrar sistemáticamente con el paso del tiempo».

Perfil del autor Artur Heras (Xàtiva, 1945) es un destacado artista valenciano conocido por su obra comprometida y su capacidad para abordar temas de memoria histórica y crítica social. A lo largo de su carrera ha llevado su trabajo a numerosas ciudades tanto a nivel nacional como internacional. En España, ha exhibido su obra en prestigiosas instituciones como el IVAM (Instituto Valenciano de Arte Moderno) en Valencia y el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. A nivel internacional, su obra ha viajado a capitales del arte como París, Nueva York y Roma, así como a otras ciudades europeas y latinoamericanas, consolidándose como una figura destacada de la vanguardia valenciana. También ha realizado diversas exposiciones en su ciudad natal, Xàtiva, destacando la inaugurada el pasado año 2019, «Sura com el desig i el destí en la memòria», una muestra antológica con la que se repasaron 55 años de producción artística de Heras.

La exposición se podrá visitar hasta finales de abril, y el horario de visitas a los diferentes espacios será de martes a sábado de 10 a 14 y de 16 a 18 horas, y domingos y festivos de 10 a 14 horas.

La última muestra de Heras en Xàtiva se coordinó en 2019 y fue la antológica antológica "Sura com el desig i el destí en la memòria