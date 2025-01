Xàtiva superó los 32 grados durante 79 días en 2024

Es una situación que se ha venido repitiendo durante los últimos años... y no solo en verano:el calor persiste y va en aumento. Y Xàtiva, considerada por muchos como uno de los «hornos» de la provincia de Valencia, no escapa a esta tendencia. Así, los datos compilados por la red de Inforatge confirman que durante el año 2024 se registraron 79 días (el 21 % del año) con temperaturas superiores a los 32 grados centígrados. A su vez, también hubo 95 jornadas donde las mínimas fueron tropicales: superaron la cota de los 20 grados centígrados.

La máxima del año se registró el 20 de julio, cuando el mercurio alcanzó los 43,6 grados. En el otro lado de la balanza se sitúa el 12 de enero, cuando la mínima fue de 3,1 grados. Desde Inforatge exponen que «fue un año muy cálido, con temperaturas que estuvieron 2, 3 grados por encima de la media». En términos globales, enero, febrero y noviembre fueron meses muy cálidos si se comparan los registros de 2024 con los de los ejercicios anteriores.

Por lo que respecta a las lluvias, octubre fue el mes con más precipitaciones acumuladas: 121 litros por metro cuadrado. Y mayo, con 0,2 l/m2 el mes con menos lluvias. La lluvia anual se sitúa en un acumulado de 340 l/m2. Los expertos exponen que «en términos globales fue un año muy seco, con un 42% de lluvias menos que la media. Durante los meses de septiembre y octubre llovió cerca del 50% del global anual».

Episodios extremos

Juan Banyeres, meteorólogo que forma parte de la plantilla de Inforatge, atendió ayer a Levante-EMV y expuso que «el 2024 fue un año muy caluroso. Y seco. Vamos hacia un clima marcado por episodios extremos, hace tiempo que alertamos sobre las consecuencias del cambio climático. El calor se agrava y las precipitaciones cuando llegan se concentran en pocos días y son de intensidad fuerte. Hacen más daño. Es como si el tiempo llegara, siendo coloquiales, a base de golpes». «Esto va a seguir siendo así. Cada vez los episodios climáticos son más extremos. Llevamos tres años con aumento de temperaturas, donde se van marcando récords. No sabemos lo que depara 2025, pero la tendencia es de aumento de calor hasta que el planeta diga ‘basta’», comentó.

«Lo que estamos causando es que se acelere el calentamiento del planeta. Lo que antes pasaba en 1.000 años ahora puede pasar en 100, por ejemplo. Esto llegará a un punto en el que, en teoría, se frenará. Pero, lo que está claro es que estamos ante un horizonte que no se ha explorado. Podemos estar 10, 15 o 20 años con aumentos de registros de calor, por ejemplo», comentó el meteorólogo. Cuestionado sobre el «mantra» que a veces recae sobre Xàtiva que habla de una de las ciudades más calurosas de la C. Valenciana, Banyeres explicó que «es cierto, Xàtiva es una ciudad circundada por sierras montañosas, está en una especie de valle. Prácticamente está rodeada. Ahora, en invierno sí hace más o menos frío, pero en verano cuando en otras zonas entra la brisa para refrescar durante el día aquí no llega hasta la noche. Esta situación causa una sensación constante de calor. Es uno de los lugares más calurosos de España, de eso no hay dudas», finalizó.