Sanidad confirma un brote de norovirus en Chella con 42 afectados

El brote de gastroenteritis aguda que ha golpeado en la última semana a la población de Chella ha sido originado por un norovirus. Así lo ha confirmado la Conselleria de Sanidad a partir de la información recopilada por Salud Pública.

Hasta el momento se han contabilizado 42 casos relacionados con la intoxicación alimentaria que comenzó a manifestarse el pasado domingo, tras los actos preliminares de las fiestas patronales de la localidad. Todos los enfermos evolucionan adecuadamente y ninguno de ellos ha requerido de ingreso hospitalario.

El origen del foco todavía está bajo investigación. Aunque las primeras sospechas se dirigieron a la comida popular que se celebró en el Paseo de Chella el mismo domingo, en la que se repartieron 1.300 bocadillos a los vecinos, no hay elementos que permitan corroborar esta hipótesis. La mayoría de quienes ingirieron este alimento preparado no han presentado síntomas, mientras que hay personas que apuntan que no comieron bocadillo y sí sufrieron vómitos, náuseas, diarrea o dolor abdominal.

Los norovirus, que provocan la inflamación del estómago y los intestinos, son muy comunes y se caracterizan por ser altamente contagiosos. De hecho, desde principios de año se han expandido notablemente en diferentes comunidades autónomas. Habitualmente, la infección se transmite a través de heces o vómitos y se contrae al ingerir alimentos o agua que se contaminan durante la preparación o a través de superficies contaminadas. También por la ingesta de mariscos crudos.

Sin embargo, el virus puede propagarse fácilmente si se comparten utensilios con una persona infectada, al consumir alimentos manejados por estos o por contacto con sus vómitos o heces.

Como informó este diario, el pasado domingo, en plena actuación de la banda de música de Chella en el auditorio municipal, algunos músicos y asistentes comenzaron a sentirse indispuestos, aquejados de una repentina gastroenteritis acompañada de vómitos o diarrea. El servicio de urgencias del centro de salud de Chella atendió ese día a 36 vecinos que se vieron afectados por el mismo cuadro clínico. El martes por la tarde, el aviso del posible brote llegó a manos de Salud Pública, cuyos técnicos iniciaron un estudio epidemiológico y recogieron muestras para examinar la causa de los casos.

A fecha de ayer, la cifra global de personas infectadas por el mismo brote se elevaba a 42, aunque los síntomas han ido remitiendo y el grado general de recuperación es muy alto. La población ya está lista para sumegirse a partir de hoy en los días grandes de sus fiestas patronales en honor a la Candelaria, San Blas y el Cristo del Refugio, que dan comienzo oficialmente con el pregón de esta tarde, seguido de la Orquesta Mito.

Cómo actuar

Por lo general, la mayoría de las personas con norovirus se sienten mejor uno o dos días después de presentar la sintomatología, aunque pueden seguir contagiando unos días después de recuperarse.

El norovirus es la causa más común de la gastroenteritis viral y los síntomas suelen aparecer entre 1 y 2 días después de la exposición al virus, aunque el mismo puede permanecer en las heces durante dos semanas o más después de la recuperación y sobrevivir en el ambiente largos períodos de tiempo.

En los casos más graves, en personas mayores o niños con menos defensas, la gastroenteritis que provoca la infección puede derivar en una deshidratación acompañada de fatiga, languidez, sequedad o mareos.

Una de las medidas más importantes para evitar la difusión de los virus gastrointestinales consiste en el lavado de manos frecuente y minucioso con agua caliente y jabón. También se recomienda limpiar y desinfectar las superficies contaminadas y lavar la ropa en agua caliente.