Baja las escaleras del Gran Teatre de Xàtiva con su coche... y da positivo en alcohol y drogas

Ocurrió durante la madrugada del pasado sábado al domingo, en una de las arterias principales de Xàtiva. Pasaban las seis de la mañana cuando la Policía Local de la capital de la Costera recibió un aviso sobre un conductor que estaba bajando las escaleras de la zona del Gran Teatre con su coche, circulando de forma temeraria por una parcela en la que no se puede ir con un vehículo a motor. Esa misma jornada la Junta Local Fallera (JLF) había organizado la "cavalcada del ninot", marcada por las lluvias. Por esa razón, no había tantos coches poblando los laterales de la Avenida Selgas como ocurre durante un fin de semana normal. Eso sí, el responsable de los hechos tuvo que recorrer una cierta distancia antes de toparse con las escaleras y no saber salir. De hecho, tuvo que superar una acera y pasar por un paseo con un pavimento muy diferente al de una calzada convencional. En el vídeo que acompaña estas imágenes parece que intenta dar marcha atrás cuando ya ha entrado con el coche en los primeros escalones. El turismo es un monovolumen de considerables dimensiones. Todo apunta a que no logró sacarlo haciendo marcha atrás y decidió ir hacia adelante y bajar las escaleras. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la discoteca Nativa.

El varón que iba a los mandos del utilitario no iba solo en el coche. Incluso, en uno de los vídeos compartidos por la red social WhatsApp se puede ver a una persona sentada en el asiento delantero del acompañante que está usando un teléfono móvil para captar lo ocurrido. Y la gente de fuera no para de corear al conductor durante todo su recorrido bajando las escaleras. Y grabar los diferentes vídeos que se están compartiendo como la pólvora desde que ocurriera el incidente.

Las fuentes consultadas por Levante-EMV exponen que el infractor se dio primero a la fuga antes de poder ser parado por las patrullas de la Policía Local de Xàtiva, aunque los agentes desplazados recibieron después una llamada posterior de la Guardia Civil en el que se confirmaba que había conseguido parar a la persona que iba a los mandos del coche. Tras pasar los pertinentes tests de detección de alcohol y drogas, las mismas fuentes confirman que dio el hombre -de 41 años de edad y residente en la Llosa de Ranes- dio positivo en alcohol y drogas y que se instruyeron diligencias contra la seguridad vial con sintomatología y supuesta conducción temeraria. A su vez, también se le va a exigir su responsabilidad por los daños ocasionados en las baldosas de las escaleras de la zona del Gran Teatre de Xàtiva.