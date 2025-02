El Ontinyent 1931 gana al Patacona y coge aire en la clasificación

La jornada arrancaba en Tercera Federación con un Atzeneta que visitaba al Villarreal C con el objetivo de revertir la mala racha de resultados, pero perdió, y un Ontinyent 1931 que jugaba en casa con la intención de alargar la buena dinámica y coger aire en la clasificación, que logró la victoria.

El sábado, en un horario bastante extraño, a las 12 del mediodía, se midieron las fuerzas, el Atzeneta y el Villarreal C en tierras castellonenses. Los de Sergio Campos necesitaban sumar de tres, pues llevan desde el 8 de diciembre sin conocer la victoria. El encuentro arrancó con el conjunto taronja como protagonista. Generó peligro el conjunto de la Vall d'Albaida con una falta colgada al área, un córner y posteriormente con un centro peligroso que no encontró rematador. El equipo filial respondió con una buena jugada por la banda derecha que remató Fofana por encima del travesaño. El Villarreal, a partir de ese momento, ganó presencia ofensiva. El partido se estaba decantando del lado amarillo y así lo confirmaron en el minuto 18, cuando los locales abrieron el marcador. Los de David Albelda pisaron área hasta llegar a línea de fondo y el balón en el primer palo salió rechazado para que Fofana adelantara a los suyos (1-0). Pasaron los minutos y a la media hora de juego, Brandon protagonizó una buena acción para el Atzeneta con un buen movimiento dentro del área que le permitió disparar y el portero rechazó a córner. Cuando parecía que el Atzeneta podía empatar el partido llegó el segundo tanto local, obra de Sergio Hinojosa (2-0). Volvió a reaccionar el conjunto valldalbaidense mediante Brandon, que disparó sin problemas para el portero y la última acción de peligro antes de pasar por los vestuarios fue para el Villarreal, que se marchó al descanso mandando (2-0). En el inicio de la segunda parte, Frangi rozó el gol para recortar distancias, pero su remate besó el larguero. Salva Martí y Lucas buscaron el gol en un buen momento del Atzeneta, pero el minisubmarino consiguió sentenciar con el gol de Tamarit que ganó la espalda a la defensa (3-0). Poco después, de nuevo Tamarit vio portería para poner el póker de goles de su equipo (4-0). El Atzeneta lo intentó y el Villarreal aprovechó para contra golpear, pero el marcador ya no se movió. En los últimos instantes de partido, Gorxa fue expulsado para el Atzeneta. Los de Sergio Campos siguen en una espiral de resultados negativos que les hace perder puestos en la clasificación.

El Ontinyent 1931 celebra uno de los goles ante el Patacona. / Ontinyent 1931 CF

Por su parte, el Ontinyent 1931 sí consiguió su objetivo el domingo en el Clariano frente al Patacona. Ganar y coger aire en la clasificación. El partido arrancó con doble oportunidad para Cambreta, primero con un remate acrobático y luego con un testarazo que no cogieron portería. La respuesta de los visitantes llegó, pero Marcos Leganés salvó el mano a mano con el delantero. Empezaron a pasar los minutos sin demasiado peligro, hasta que en el minuto 35 los locales desequilibraron el marcador. Pablo Francés centró desde la banda izquierda un balón al corazón del área para que Miguel Richart rematara al fondo de la portería (1-0). Antes del descanso, los de Roberto Bas sentenciaron. Chimo Reig abrió un balón a la derecha para Vicent Martínez, que puso el centro al área y allí Pablo Francés mandó el balón entre los tres palos (2-0) y llegó el descanso. La segunda parte arrancó con una internada de Pablo Francés en el área que reclamó penalti. El Patacona buscó el empate, pero de nuevo Marcos Leganés lo evitó. También los visitantes reclamaron un penalti que el colegiado no señaló. Ambos equipos generaron ocasiones que hicieron trabajar a los porteros rivales, pero el electrónico ya no varió. El Ontinyent 1931 consigue su objetivo con estos tres puntos de alejarse de la zona baja de la clasificación y empezar a mirar hacia arriba. Los blanc-i-negres han cerrado la jornada en el puesto decimoprimero, a ocho puntos del descenso y a seis del playoff.