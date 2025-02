Xàtiva retoma los presupuestos participativos con 300.000 euros y un periodo bianual

El Ayuntamiento de Xàtiva retoma la iniciativa de los presupuestos participativos, suspendida tras la pandemia, y lo hace con algunas novedades, entre ellas que el periodo del proceso es bianual, para dos anualidades, y que se podrán presentar propuestas sobre gastos corrientes, además de inversiones. El presupuesto para los dos años es de 300.000 euros.

El concejal de Participació de Xàtiva, Héctor Cuenca, explica el proceso de los presupuestos participativos. / Perales Iborra

El concejal de Participació, Héctor Cuenca, ha expuesto este lunes la nueva convocatoria de los presupuestos participativos, una iniciativa que arrancó en 2017 y se paralizó en 2020 por la pandemia del coronavirus, y desgranó que el proceso ahora será por dos años, para dos anualidades -periodicidad bianual-, y que los participantes podrán decidir también sobre la partida de gasto corriente, “planteando propuestas sobre actividades culturales y lúdicas o sobre servicios municipales”. El límite presupuestario para la modalidad de gasto corriente será de 50.000 euros, mientras que la de inversiones contará con 250.000 euros. Se elegirán cinco propuestas de cada una de las dos modalidades.

Cuenca destacó que estas novedades han emanado del grupo motor creado para supervisar los presupuestos participativos, un grupo “motor” formado por ciudadanos y representantes de asociaciones locales, que ha participado ya en varios talleres realizados durante el mes de diciembre del año pasado. Este grupo motor controlarán el proceso, “para que sea objetivo y transparente”, y controlarán también el proceso una vez finalizado, realizando un seguimiento y una evaluación de la ejecución de los proyectos.

El proceso de presupuestos participativos de Xàtiva celebra esta semana tres talleres, con dos sesiones cada uno de ellos, que servirán para la elaboración de propuestas. El primero de estos talleres se centrará en movilidad y accesibilidad y tendrá lugar los días 6 y 18 de febrero; el segundo abarcará equipamientos y espacios públicos abiertos, los días 11 y 20 de febrero; mientras que el 13 y 25 de febrero se celebrará el taller sobre proyectos comunitarios.

El plazo para presentar las propuestas será entre el 24 de febrero y el 9 de marzo y, además de las que se planteen en los tres talleres previstos, también se podrán presentar a través de la página web del proceso. En este caso, las propuestas presentadas a través de la web tendrán que pasar una fase para recabar apoyos. El periodo para avalar estas propuestas será del 10 al 16 de marzo y tras ello se procederá a la revisión técnica de las ideas planteadas. Este periodo de revisión técnica se alargará hasta mediados de abril y después se abrirá una fase de exposición de las propuestas a cargo de los proponentes. La fase final, la de la votación, será entre el 5 y el 11 de mayo. Se podrá votar a través de la página web del proceso o en puntos presenciales que se habilitarán durante estos días. Podrán votar las personas mayores de 16 años empadronadas en Xàtiva. Las propuestas más votadas y que se adapten a las cuantías serán incluidas en los presupuestos. Cuenca exponía que en las cuentas municipales de 2025 ya se incluye una partida de 60.000 euros para la iniciativa y que en las de 2026 “no habrá una partida genérica, sino que la propuesta concreta elegida aparecerá en el presupuesto”.

Guiño al lema de la Fira y Jaume I

“Des de 2017 i per privilegi de la ciutadania” es el eslogan de los presupuestos participativos de Xàtiva, un eslogan que hace un guiño al de la Fira d’Agost, que incluye en los carteles del evento festivo el lema “des de 1250, per privilegi de Jaume I”. El concejal de Participació, Héctor Cuenca, destacó que el lema “hace una referencia al eslogan tradicional de la Fira, pero dándole una vuelta y haciendo referencia a la democracia, el derecho a la participación como una conquista social, no como algo que nos dan desde arriba, como el caso del rey Jaume I nos dio la Fira, sino como una conquista social que la ciudadanía de Xàtiva ha ido consiguiendo”. El cartel y toda la imagen gráfica de los presupuestos participativos es obra del ilustrador Fran Pons, del Estudio Monday.

Héctor Cuenca ha puesto de manifiesto que los presupuestos participativos “son una seña de identidad del gobierno del cambio de Xàtiva. Siempre ha sido una voluntad nuestra ampliar la capacidad de decisión de las personas, no solo a través de los procesos electorales, las elecciones, sino también abrir canales directos de participación entre las personas y el ayuntamiento, en este caso para decidir sobre una cantidad concreta del presupuesto”. Cuenca resaltaba la necesidad de retomar la iniciativa. “Es importante comenzar a hacerlo ahora, porque venimos de una situación que ha sido complicada para los lazos comunitarios, la pandemia lo paralizó todo, y ahora queremos que este proceso sirva para regenerar el tejido que teníamos en Xàtiva tan potente, y que ha ido debilitándose por la pandemia y creemos que a través de un proceso de presupuestos participativos, en el que las asociaciones y las personas pueden hacer proyectos comunes, unirse, podemos ayudar a regenerar este tejido”. El regidor de Participació animó a la ciudadanía a participar y a plantear propuestas para el primer proceso de presupuestos participativos de esta legislatura.