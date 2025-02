Más de 40 cargos electos de Ens Uneix reivindican en el Palomar "la fuerza del municipalismo"

Más de 40 cargos electos de Ens Uneix participaban el pasado sábado en un almuerzo de trabajo en el Palomar, con el alcalde, Jordi Vila, como anfitrión, donde los y las presentes coincidían al reivindicar “la fuerza del municipalismo como nexo de unión entre las ciudades pequeñas y medias para lograr un futuro mejor para sus habitantes”. En el encuentro, que reunía regidores y regidoras de varias localidades de las comarcas de la Vall d'Albaida y el Comtat, el secretario general de Ens Uneix, Jorge Rodríguez, y la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, hacían balance con los presentes de las gestiones de los últimos meses en la dirección de la formación municipalista.

Rodríguez interviene en el encuentro de cargos de Ens Uneix en el Palomar. / Levante-EMV

En este sentido, Rodríguez exponía que “ante los nuevos retos, podemos estar a la altura nuevamente, desde la humildad y desde el sentido común, pero también desde la valentía que nos ha caracterizado. Nadie de los que estamos aquí estaríamos juntos si no hubiéramos sido valientes, porque era más fácil estar bajo el paraguas de un partido mayoritario” y recordaba que “todas y todos los que formamos parte de Ens Uneix pensábamos en lo que queríamos representar y lo que queríamos hacer para transformar nuestra sociedad. Entendíamos que esto solo lo podíamos hacer desde una marca independiente y no desde un partido en el cual no fuéramos más que una cadena de un engranaje en el que te envíen la información desde arriba y tú la repliques desde abajo. Por lo tanto, desde la prudencia y desde el sentido común podemos seguir afrontando retos”.

Durante la jornada, se abordaron varios asuntos como la gestión de las varias áreas de gestión directa en la Diputació de València, las diferentes subvenciones llegadas a Ontinyent y la Vall d'Albaida gracias al pacto de gobierno en la institución provincial, las gestiones para hacer realidad nuevos proyectos para los municipios donde está representado Ens Uneix, así como el trabajo hecho para seguir poniendo en valor la utilidad del movimiento municipalista como vía política para defender los intereses de los pueblos y las personas por encima de las siglas de partidos. En esta línea, la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, se dirigía a los presentes para remarcar que “somos Ens Uneix, y nuestra finalidad es ser el partido que represente la mayoría de municipios de la Vall d'Albaida y, para eso hay que continuar trabajando para tener candidaturas y listas en todos los pueblos de nuestra comarca porque esto nos permitirá continuar trabajando para mejorar la calidad de vida de nuestra gente y poner en el centro sus intereses".