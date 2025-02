Una Cabalgata del Ninot pasada por agua acaba con altercados en el Gran Teatre de Xàtiva

La edición de 2025 de la cabalgata del Ninot en Xàtiva -que tuvo lugar el pasado sábado por la tarde- finalizó con un grupo de falleros desalojados e identificados tras protagonizar altercados en el Gran Teatre.

Todo se complicó tras la irrupción de una fuerte lluvia cuando no habían desfilado ni un tercio de las comisiones de la ciudad. Y finalizó con los incidentes protagonizados por integrantes de algunas agrupaciones locales mientras se representaba una función teatral para todos los públicos, después de la cancelación de la cita.

Fuentes de la Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva atendieron ayer a Levante-EMV y explicaron que no tienen decidido si habrá repetición de la cabalgata: «Hemos convocado una reunión para estudiarlo todo. El viernes, la predicción del tiempo no avisaba de lluvias tan fuertes y el sábado por la mañana, incluso, lució el sol. Se adoptó la postura de cancelarla cuando el diluvio estaba ya confirmado. Es una decisión muy difícil de tomar, ya que hay fallas que invierten mucho dinero y tiempo en la preparación de las carrozas. Fechas hay, ya que siempre se deja un fin de semana por si acaso, pero no es fácil».

Sin embargo, el evento fallero que tuvo lugar el pasado sábado en la capital de la Costera en medio de la lluvia vino acompañado por varios incidentes, en los que tuvo que actuar la Policía Local.

Así, a media tarde, una patrulla de agentes se desplazó hasta las inmediaciones de un casal fallero tras recibir varias quejas de una vecina por el ruido causado por una charanga. La jornada acababa de comenzar.

Después, con la cabalgata ya cancelada, un agente de la Policía Local que se encontraba en el cruce entre Jaume I y Baixada de l’Estació observó a un grupo de unos 20 menores de edad que desfilaban con una pequeña carroza que emulaba una mesa de mezclas. El grupo se encontraba en medio de la calzada y con la música alta, por lo que les indicó que cesaran el ruido y subieran a la acera: «Hicieron caso omiso y tras apartarse unos metros comenzaron a insultar al agente, que intentó identificarlos, pero se fueron corriendo. Solo identificó al que iba con la carroza, siendo narrados los hechos a sus padres cuando se personaron en lugar de los hechos». La cosa se complicó pasadas las siete de la tarde. La Policía Local recibió una llamada de los responsables del Gran Teatre en la que se alertaba de los altercados protagonizados por un grupo de falleros de, al menos, dos comisiones diferentes. Las fuentes consultadas comentan que «Había una treintena de personas en el interior del teatro resguardándose de la lluvia. Los agentes fueron informados de que habían abierto las puertas de cristal por la lluvia. Muchos se encontraban en estado de ebriedad y comenzaron a gritar, pegar golpes a las cristaleras, lanzar objetos por el interior del hall o a enfrentarse a los acomodadores. Se llegó a producir, incluso una pelea entre dos chicas. Los policías los desalojaron».

Una cabalgata del Ninot en medio de lluvia y con varios incidentes en Xàtiva / Perales Iborra

Otras personas presentes en el recinto cultural exponen que los incidentes tuvieron lugar mientras se representaba la obra «Geometría», destinada a todos los públicos: «Había unas 300 personas, de las que 120 eran niños. Empezaron a golpear las cristaleras, otros se bajaban los pantalones y mostraban el culo y los genitales al personal de sala. Una fallera, incluso, entró en la sala gritando de forma agresiva, se notaba que había ingerido alcohol. Una de las puertas de vidrio laterales fue forzada. Quedaban 15 minutos y dejaron los servicios hechos un desastre. Luego, en la puerta del Gran Teatre dejaron restos de su paso por la cabalgata tras haber sido cancelada».

A su vez, un grupo de falleros identificados por sus disfraces fueron denunciados ante la Policía Local por vaciar un extintor en el hall de una finca de Carlos Sarthou, dejando un gorro como testigo. Y los vecinos que viven cerca de un casal alertaron del volumen de la música horas después. Una tarde-noche de fiesta llena de incidentes.

Ya pasadas las seis de la mañana, el conductor de un coche recorrió con su turismo las escaleras cercanas al Gran Teatre y dio positivo en los tests de drogas y alcohol tras ser interceptado por la Guardia Civil: