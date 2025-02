Derrotas del Xàtiva Voleibol de superliga2 ante el CV Mediterráneo y el AVG Almería

Los dos equipos del Club Voleibol Xàtiva que militan en la liga de plata nacional de voleibol, la superliga2, cayeron derrotados la pasada jornada ante sus rivales. El conjunto masculino, el Familycash Xàtiva Voleibol, cedió en el derbi valenciano contra el CV Mediterráneo de Castellón, mientras que el equipo femenino, el Ahora Vóley Xàtiva perdió en su visita al AVG Almería.

Dos jugadores del CV Xàtiva durante el partido contra el Mediterráneo. / Club Voleibol Xàtiva

Los chicos del CV Xàtiva cayeron derrotados en el derbi autonómico frente al CV Mediterráneo, en un partido igualado que no defraudó a los aficionados y que se llevaron los visitantes por 1-3 (25-13/23-25/20-25/23-25), con dos sets muy igualados, que hubieran podido decantar la balanza para cualquiera de ambos conjuntos. Un contraste de juventud y veteranía entre ambos conjuntos. Los de Dani Mata y Diego Toala arrancaron con firmeza en el primer set y, pese a la igualdad de los primeros compases, los de Xàtiva consiguieron adelantarse por 13-9, asumiendo el mando del partido y cediendo la presión a los visitantes. Fue un tramo impecable que ganaron por 25-13. En la segunda manga cambiaba el panorama, aunque la igualdad era patente (7-7). Los de Xàtiva se adelantaban por 9-7 provocando el tiempo muerto del Mediterráneo y la parada surtió efecto, ya que los visitantes se adelantaron por 12-15, aprovechando una serie de errores locales. Los de Xàtiva empataron 21-21 y después 23-23, pero los errores no forzados los condenaron en un momento crucial con final apretado. Los de Castelló ganaban el segundo set e igualaban el encuentro.

En el tercer set, el Mediterráneo era el nuevo dominador, los de Xàtiva jugaron a contracorriente, siempre por detrás en el marcador (9-13), aunque no pararon de luchar en ningún momento, hasta que varios bloqueos consecutivos de Guillem García llevaron el marcador al 19-19. Fue otro de los momentos claves que los setabenses no supieron aprovechar. Dos errores en bloqueo, un error en ataque y un error de recepción, acabaron con las esperanzas locales (20-25). A los de Xàtiva les pesó la presión del marcador en el cuarto set, no acabaron de encontrar su lugar (9-12). Sin embargo, lucharon lo indecible, logrando enderezar una situación que se había puesto muy complicada, pese a las grandes defensas del Mediterráneo (16-17). Este sería otro de los momentos claves, en los que hubo errores propios (17-20) que forzaron al tiempo muerto de Xàtiva. Un final de set emocionante (21-23) forzando tiempo muerto visitante, aún se apretaría más el marcador (23-24), y los de Xàtiva buscando forzar el quinto set, pero el Mediterráneo resolvió bien la última jugada (23-25).

El máximo anotador del Xàtiva fue Guillem García (21). Por el Familycash jugaron Borja Reyes, G. García Roca, F. García Roca, Daniel Mata, Nadir Neme, Sergio Peñalver, Matías Romero, Sergio Crespo, Héctor Sala, Álvaro Gómez, Pablo San Félix, Pol Benlliure, Rubén Martínez, Nicolás Herencia y Jordi Escandell. El próximo sábado a las 17 horas los de Xàtiva visitan al CV Arenys de Mar, de Barcelona.

El Ahora Vóley Xàtiva femenino regresó de vacío de tierras andaluzas al perder contra el AVG Almería por 3-0 (25-21/25-20/26-24), en un partido con parciales bastante igualados, sobre todo en el tercer set, que las de Xàtiva tuvieron oportunidad de cerrar claramente a su favor. En el primer set, las de Xàtiva no se encontraron demasiado cómodas en la pista, no supieron jugarle al rival (14-8), acumulando una desventaja difícil de remontar. Pero a base de coraje consiguieron recortar la diferencia al 23-20, aunque las locales supieron gestionar bien la ventaja hasta el final.

En la segunda manga el Almería empezó fuerte (5-1), y lograron mantener la regularidad (13-6), por lo que las de Xàtiva volvieron a jugar a contracorriente, aunque lograron volver a reducir las diferencias (19-16). Sin embargo, las locales jugaron con bastante regularidad, y sobre todo no cometieron errores no forzados (25-20). En el tercer set, las de Xàtiva salieron a por todas y lucharon lo indecible (4-8). Se sintieron más cómodas en pista, trasladando la presión al conjunto andaluz, con un trabajo intenso de ataque y bloqueo. Las setabenses siguieron luchando con intensidad, pese a que el equipo local rebajó la diferencia (16-17), pero de nuevo el Xàtiva marcó diferencia (17-20) en unos momentos muy disputados. Con 22-24 a favor, las de Xàtiva tuvieron en sus manos anotarse el parcial, pero incomprensiblemente cedieron in extremis por un ajustado 26-24.

Por las de Xàtiva jugaron Sandra Martínez, Carolina Paladino, Taina Ferrer, Lucia Ferri, Iasmin Cojocariu, Noelia Giacomino, Paulina Peruga, Martina Ponzinibbio, Andrea Belaunzaran, Camila Belaunzaran. La máxima anotadora fue Paulina Peruga (13). El próximo sábado, a las 19:15 horas, las de Xàtiva recibirán al CV Medsur Finestrat.

Resultados categorías base

El Ahora Vóley Xàtiva de la primera división autonómica juvenil femenina perdió por un ajustado 2-3 contra el CV Benidorm, en un partido muy competido. Las setabenses se adelantaran en el marcador por 2-0, pero las benidormenses trabajaron muy bien en el saque en el cuarto y quinto set para llevarse el triunfo. Victoria del Senior femenino en Oliva en partido de la segunda división autonómica femenina, ganando por 0-3 y consolidando el liderato del grupo. Derrota del Xàtiva juvenil femenino de la segunda autonómica en Santa Pola por 3-0.

Jocs Esportius

En Iniciación al rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el Xàtiva cadete femenino de la primera división consigue una victoria contundente por 3-0 contra el CV Sant Joan, que las consolida como líderes del grupo autonómico para acceder a la Final Autonómica. Otra victoria importante del Carralero Xàtiva voleibol de la primera división infantil femenina por 3-1 ante el CV Sant Joan, para seguir manteniendo el liderato del grupo autonómico para acceder a la Final Autonómica. El Xàtiva cadete masculino de la primera división no pudo redondear un partido en el que empezaron muy bien, pero que finalmente cedieron en Castellón por 3-1 con parciales igualados. En la segunda división cadete femenina derrota por 1-3 frente al Daya Nueva. Victoria del equipo infantil femenino Carralero Xàtiva de la segunda división autonómica frente al Daya nueva por 3-1. Victoria por 3-0 del Xàtiva cadete femenino contra el Real de Gandia que las consolida todavía más como líderes del Grupo F. Derrota del Carralero Infantil masculino por 0-3 contra el CV Elche.

Selección Española sub-16

El deportista del Club Voleibol Xàtiva Alejandro Ferrando Prados ha sido convocado a la Supervisión de deportistas organizada por la RFEVB, que se celebrará del 28 de febrero al 2 de marzo de 2025 en Madrid. Recinto de la Caja Mágica. Supervisión de deportistas con opción a ser convocados a la Selección nacional española sub-16 para la preparación del Campeonato Preeuropeo en abril de 2025, y fase final del Campeonato de Europa en julio 2025.