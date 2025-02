El IEVA trae al dúo Benedetti-López de la Osa a Ontinyent

El Institut d'Estudis de la Vall d'Albaida, IEVA, ha organizado un concierto en que, bajo el título "El paisatge sonor de la guitarra a la Mediterrània", el dúo Benedetti-López de la Osa ofrecerá un repertorio de música para guitarra de autores de este lado del mar Mediterráneo. Destacan tres obras del alicantino Rafael Rodríguez Albert, quien fue profesor en el colegio de ciegos que funcionó en Ontinyent durante la guerra de España y a quién el IEVA dedicó algunas actividades en 2023.

El concierto, con entrada libre, será miércoles 19 de febrero, a las 19.30 horas, en el Centre Cultural Caixa Ontinyent de la capital de la Vall d'Albaida.

Benedetti y López de la Osa en una actuación. / Levante-EMV

El Dúo Benedetti-López de la Osa, formado por Paolo Benedetti y Pedro López de la Osa, empezó la colaboración en el año 1999 en los cursos de especialización musical organizados por la Asociación Cultural Juan Crisóstomo Arriaga en Madrid. Bajo la dirección de Claudio Marcotulli, profundizan en el repertorio solista con orquesta y son seleccionados para el concierto final de curso. Desde entonces, los une una profunda amistad que los permite de hacer un serio trabajo en el repertorio de cámara para dos guitarras. Ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Mérida, Salamanca, San Jaime de Compostela, Vigo, Valladolid, Soria, Forlí, Cesena, Fermo, Crevalcore, Bolonia, Senigallia, París, Suresnes, Cracovia, Rigbic o Tarnow han estado testigos de su trabajo. Han recibido consejos de Max Bragado, José Luís Rodrigo y del mismo Claudio Marcotulli.

Desde 2005 ofrecen, además de los conciertos, conferencias-conciertos para escolares con una línea innovadora de presentación que ha recibido favorables críticas y han hecho más de cien en cinco años. Su puesta en escena combina música en directo, proyecciones y actividades para los alumnos. En 2009 organizaron una gira para celebrar los diez años de trabajo en conjunto y ofrecieron conciertos con la Filarmónica A. Massini y varios recitales en España e Italia.

En 2010 interpretaron, con los guitarristas Eduardo Fernández y David Burgos y la Joven Orquesta Juan Crisóstomo Arriaga -dirigida por Alessandro Ardizzoni- el Concierto Andaluz de Joaquín Rodrigo. En 2013 hicieron una ronda de conciertos por Polonia y se presentaron en el Festival Internacional de la Música Olvidada de Tarnow y en el Mendelsshon Chamber Music Festival de Cracovia. En 2014 ofrecieron un aplaudido concierto en la histórica sala del Ateneo de Madrid. En 2015 han hecho conciertos en el Instituto Italiano de Cultura de Barcelona y en el CAMP Festival de Senigallia. Los dos desarrollan una intensa labor pedagógica. Paolo en el Conservatorio Nacional Giovanni Lettimi de Rimini y Pedro en la Universidad de California-Riverside.

Cartel del concierto de guitarras organizado por el IEVA. / Levante-EMV

Paolo Benedetti

Paolo Benedetti, alumno del maestro C. Marcotulli, acabó los estudios de guitarra con las máximas calificaciones en el Conservatorio G. B. Pergolesi de Fermo, donde ha perfeccionado en el Biennio Sperimentale ad indirizzo Concertistico con los maestros A. Ponce, B. Davezac, A. Borghese, A. Gilardino, P. Antinori y M. Storti. Paralelamente, ha hecho cursos de perfeccionamiento a Europa con artistas de fama internacional como. Ponce, E. Fernández, A. Diaz, C. Marcotulli, O. Ghiglia, B. Davezac, J. Ruck y C. Domeniconi. Una beca de estudios para tres años le ha permitido profundizar el repertorio de música española en los Cursos Universitarios de Música en Compostela, donde consiguió el premio Andrés Segovia como mejor alumno, otorgado por el maestro J. L. Rodrigo. Gracias a este reconocimiento ha sido invitado a ofrecer un concierto para la Sociedad Española de la Guitarra en el Ateneo de Madrid.

Ha ganado siete competiciones nacionales e internacionales y se ha presentado con las orquestas Joven Orquesta J. C. Arriaga de Madrid, Orquesta Internacional de Italia, Filharmonica A. Masini de Forlì, y Accademia Chitarristica Italiana. El abril de 2010 hizo una ronda de conciertos con Eduardo Fernández en Madrid, Salamanca y Zaragoza. Ha tocado con el guitarrista C. Marcotulli y con la soprano W. Vernocchi. Ha representado a su país en el prestigioso Festival Internacional de la Música Olvidada de Tarnow en Polonia. El 2001 es invitado a ofrecer un concierto homenajee a Joaquín Rodrigo en el Auditorio Isabel de Farnesio de Aranjuez en los actos de celebración de los cien años del nacimiento del compositor.

Participa regularmente como jurado de concursos nacionales e internacionales. Ha tocado para la Radio Televisione Italiana (RAI), para la televisión polaca y para la Radiotelevisión Española; ha grabado para RADIOSAAT 2000 con conciertos para UNICEF y Telethon y ha colaborado con P. Zavalloni para la grabación de bandas sonoras para la RAI. Está en posesión del máster en guitarra clásica, en música de cámara y en pedagogía. Además, ha colaborado con la revista musical Cuatro42 de España y es profesor del Conservatorio nacional Giovanni Lettimi de Rimini.

Pedro López de la Osa

Como guitarrista profesional, Pedro López de la Osa se ha dedicado a la música de cámara, y ha actuado en numerosos países de Europa y América con los cuartetos Mirja y Aquà (Italia), solistas de la Orquesta de cámara Juan Crisóstomo Arriaga (España), Latitud cero (Ecuador), ESNCM cuarteto (Palestina), UCR String cuarteto (EE. UU.); con los solistas Grace Marín, Adele Posani, Eduardo Fernández, Alessio Nebiolo, Enrique Santiago, Enrique Rivas y Adain Pendleton; así como con la Orquesta de Cámara Juan Crisóstomo Arriaga (España), Bethlehem String Ensemble (Palestina), Orquesta EMAI (Costa Rica), Collegium Musicum (EE. UU.) y la Filarmónica Angelo Masini (Italia) bajo la batuta de los directores: Vicente Martínez, Alessandro Ardizzoni, Carlos Cuesta, Barry Sargent, Michele Cantoni, Jean Maumené, Rogerio Budasz e Ignacio Yepes.

Ha grabado para Radio España, Canal 7-Costa Rica y RTVE y ha impartido clases magistrales como invitado a países como por ejemplo Costa Rica, Italia, Suiza, Ecuador, Palestina, EE. UU. y España. Entre más, ha recibido premios por su enseñanza como la Outstandingteaching Award de la Universidad de California en Riverside en 2023, y en 2016 el premio Especial del Consejo Superior Académico de Edward Said National Conservatory of Music de Palestina. El 2007 ganó el premio Joaquín Rodrigo de música de cámara en los cursos Música en Compostela.

Completó la licenciatura en guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid con José Luis Rodrigo y el máster en música de cámara al Conservatorio Nacional de Música Girolamo Frescobaldi de Ferrara (Italia) con Tiziano Mealli y Stefano Crepe. El encuentro con los guitarristas Betho Davezac y Eduardo Fernández fue clave en su formación. También obtuvo la licenciatura en educación musical en la universidad La Salle de Madrid con la pedagoga Raquel de las Heras y Francisco Cañizares, así como el diploma de Estudios Avanzados en la Universidad Autónoma de Madrid con Germán Labrador. En 2024 se doctoró en la Universidad de California-Riverside bajo la tutela de Walter A. Clark. Ha publicado artículos en revistas como Concerto, Cuatro42, Music Journal y Il Fronimo, y algunas de sus obras pedagógicas han sido publicadas o interpretadas en varios países. También formó parte del consejo de redacción de la revista musical Cuatro42 en Madrid durante seis años. Con el pianista Pablo López de la Osa ha preparado y publicado ediciones críticas sobre la obra de Juan Crisóstomo Arriaga, Luigi Boccherini y LuigiMarescalchi. Actualmente termina una edición crítica sobre dos obras para piano y cuerda de Rafael Rodríguez Albert para la fundación ONCE.

Ha enseñado en la Escuela Municipal Tamara Rojo en Villanueva del Pardillo (Madrid), en Edward Said National Conservatory of Music de Palestina, en Pomona College y en la Universidad de California-Riverside donde actualmente es Visiting Lecture en el departamento de Spanish Studies.