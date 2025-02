La JLF de Xàtiva no repetirá la cabalgata del Ninot y solo se premiará a las carrozas

La Junta Local Fallera (JLF) de Xàtiva decidió ayer no repetir la cabalgata del Ninot que fue cancelada el sábado por la tarde por las fuertes lluvias que descargaron en la capital de la comarca de la Costera. Así lo ha explicado a Levante-EMV la presidenta de la JLF, Celia Gorrita: "Ayer hubo una asamblea de presidentes para tratar el tema. Estudiamos las alternativas y creemos que repetirla es inviable. Las comisiones tendrían que volver a hacer mucho trabajo, no es algo de días sino de un par de meses. También hay que contar con el gasto que acarrea la preparación de todo".

Así, la portavoz de la JLF ha confirmado que este año solamente se evaluarán y premiarán las carrozas: "Se puso a llover a cántaros en la salida del desfile, pero antes el jurado si pudo ver todas las carrozas estacionadas y hacer fotografías de las mismas. Con esa información sí es viable evaluarlas todos los montajes y premiar los mejores".

Así, este año se premiará las carrozas en dos categorías: montajes propios y de alquiler. Ambos galardones comportan un banderín para los mejores de cada años y la categoría de carrozas de confección propia tiene, además, un premio económico de 600 euros.

Tal y como ha publicado este diario, la cabalgata del Ninot de este año en Xàtiva estuvo marcada por las fuertes lluvias y por los diferentes incidentes que se registraron. Uno de los altercados tuvo lugar en el Gran Teatre, cuando un grupo de unos 30 falleros fue desalojado por la Policía Local. Gorrita ha comentado que el tema sí se habló en la asamblea de ayer: "Cada vez que pasa una cosa de este tipo lo hablamos, eso está claro. En la JLF estamos en contra de estas situaciones, no puede ser de otra forma. Lo comunicamos todo con la intención de que no vuelva a pasar. Incluso, los presidentes son conscientes de ello. En la cabalgata participa mucha gente, los presidentes no pueden estar en todo. A veces nos dicen que no se han enterado de lo que ha ocurrido. En un acto como el del sábado hay muchos grupos dispersos".

Dimisión tras las Fallas de este año

Celia Gorrita también comunicó ayer a los presidentes presentes en el encuentro sus intenciones de presentar la dimisión como presidenta de la JLF una vez pasen las fiestas de este año: "En la reunión comenté que iba a presentar la dimisión, aunque me quedaba un año. Haré balance una vez pasen las Fallas, ahora viene lo más importante de nuestro calendario". "Llevo diez años formando parte de la JLF y creo que ya me merezco un respiro. Quiero vivirlo, disfrutar de las fiestas, desde otro punto de vista", comentó Gorrita.

Consultada sobre las causas, explicó que "el desgaste es algo que todo el mundo entiende. Es algo ihnerente a todo cargo de responsabilidad". Y adelantó que no sabe si habrá candidatos: "Creo que es una plaza que no está muy solicitada".