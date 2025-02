Abandonan a tres cachorros en una caja tapada con un bloque de hormigón frente a la protectora de Xàtiva

Desgraciadamente, no es la primera vez que ocurre. Un trabajador de la protectora de animales Spax de Xàtiva se encontró ayer una caja con tres cachorros de perro abandonados frente a la puerta principal por la que se accede a las instalaciones de la entidad. Los canes estaban en una caja tapada con ramas y un bloque de hormigón. Todo apunta a que el responsable de dejarlos allí no quería que escaparan y vagaran por el campo. Un escenario nada ideal.

La propia entidad ha relatado lo ocurrido en sus perfiles oficiales en redes sociales: "Esto es lo que se ha encontrado nuestro compañero al llegar de buena mañana al refugio: una caja con tres pobres cachorros. Eso sí, la eminencia de persona que los ha dejado en su punto máximo de sabiduría e ingenio, les ha dejado unas ramas y un bloque de hormigón sobre la caja para evitar que se salieran. Afortunadamente, la caja no se ha hundido del peso y no ha caído sobre ellos el bloque. Por suerte, no ha pasado nada y los peques esta noche ya la estarán pasando calentitos", compartieron en un post informativo difundido ayer.

En la protectora ya han bautizado a los cachorros con los nombres de Teide, Aneto y Veleta y han confirmado a Levante-EMV que serán puestos en adopción una vez pasen todos los controles veterinarios: "Los encontraron en la caja al llegar a las instalaciones. Estarán en el refugio y, cuando hayan pasado todos los controles sanitarios, serán destinados a una adopción controlada. Los interesados se puede poner en contacto mediante el uso del correo electrónico adopciones@protectoraxativa.org".

Desde la protectora Spax también han detallado que "los cachorros tendrán sobre unos dos meses y medio de edad. Ya tienen dientes y pesan sobre unos cinco kilos, por lo que se entiende que su tamaño será mediano-grande cuando crezcan".

Por último, desde la Spax piden a la gente que se conciencia antes estas situaciones: "Deben concienciarse que es importante esterilizar, para evitar las camadas indeseadas".